Kommentar Putin schafft seine eigene Weltordnung – und der Westen schaut hilflos zu

Istanbul Russland, Iran, Türkei: Diese drei Länder wirken auf den ersten Blick, als seien sie geopolitisch oder wirtschaftlich kaum relevant. Was das Bruttoinlandsprodukt betrifft, spielen die drei Länder weltweit in der zweiten Liga. Russland wird für seinen Angriffskrieg bestraft, der Iran ist wegen seiner Urananreicherung isoliert und die Türkei mit einer Rekordinflation geplagt.

Im Schatten dieser vermeintlichen Isolation jedoch arbeiten alle drei Länder daran, ihren Einfluss auf der Welt auszuweiten, wie das Gipfeltreffen der drei Staatschefs im Iran gezeigt hat. Das gilt insbesondere für Russland. Die westlichen Sanktionen spornen den Kremlchef an, engere strategische Beziehungen zu anderen Ländern aufzubauen. In Teheran wurde diese Allianz des Antiwestens weiterentwickelt. Und der Westen sollte dies nicht unterschätzen.

Zwar ging es bei dem Gipfeltreffen am Dienstag offiziell um den Syrienkonflikt. Die drei Staatschefs waren sich dabei kaum einig, etwa was einen möglichen Einmarsch der Türkei in das Bürgerkriegsland Syrien angeht. Und trotzdem geht eine unmissverständliche Botschaft von dem Treffen aus: Der Westen bekommt Konkurrenz – und verliert bei wichtigen geopolitischen Themen an Einfluss.

Obwohl die Interessen Moskaus, Ankaras und Teherans bei den vielen Konflikten dieser Tage kaum unterschiedlicher ausfallen könnten, ging es in Teheran erstaunlich häufig um Kooperationen: So unterschrieben Russland und der Iran einen Gasdeal über 40 Milliarden US-Dollar. Überhaupt stellte sich Teheran demonstrativ auf Russlands Seite, etwa was die Kriege in der Ukraine und in Syrien angeht.

Die Türkei und der Iran wiederum wollen ihren Handel vervierfachen – unter anderem über neue Öl- und Gasdeals. Und außerdem kann sich Ankara vorstellen, seine Gasrechnungen gegenüber Russland künftig in Lira und Rubel statt in Dollar zu bezahlen. All das, während Europas Industrie davor zittert, im Winter ohne russisches Gas dazustehen.

Bei der russischen Getreideblockade im Schwarzen Meer gab es zwar noch keine Einigung. Aber es gebe Fortschritte, sagte Putin. Erdogan betonte, Russland sei konstruktiv an die Getreideverhandlungen vergangene Woche in Istanbul herangegangen. Er hoffe auf einen baldigen Abschluss. Die Vereinten Nationen, die ebenfalls an den Verhandlungen beteiligt sein sollten, wurden in Teheran hingegen mit keinem Wort erwähnt.

Die Sanktionen des Westens gegen die Atomambitionen Irans treffen vor allem die Bevölkerung. Dort wächst der Hass auf Amerika. (Foto: dpa) Anti-amerikanische Demonstration in Iran

Die zur Schau gestellte Einigkeit ist mehr als eine politische PR-Aktion. Die Verurteilung Russlands etwa durch den UN-Weltsicherheitsrat im Frühjahr klang wie ein imposantes Zeichen der Welt gegen den Kriegstreiber Putin. In Wahrheit allerdings hat sich bei der Abstimmung die Hälfte der Weltbevölkerung enthalten oder sogar auf die Seite des Kremls gestellt.

So wichtig es auch ist, Moskau für seine Kriegshandlungen zu ächten, muss sich der Westen darüber im Klaren sein: Längst nicht alle Staaten der Welt sind sich in der Beurteilung der Situation einig.

Das betrifft nicht nur Russland. Auch die Strafen des Westens als Folge der iranischen Atomambitionen bleiben weitgehend hinter ihren Zielen zurück: Das Land entwickelt weiter eine eigene Bombe. Und der Westen macht sich mit seinen weitreichenden Sanktionen, die die gesamte Bevölkerung treffen, im Land selbst verhasst.

Als Folge der Sanktionen baut auch der Iran an seinem Netzwerk. Vor einem Monat reiste der iranische Außenminister nach Indien. Anschließend wurde bekannt, dass der bilaterale Handel künftig ohne den Dollar auskommen könnte.

Erdogan bei allen Krisen der Welt am Verhandlungstisch

In der Türkei hält weit über das Regierungslager hinaus ein Großteil der Bevölkerung die Nato für mitverantwortlich für den Krieg in der Ukraine. Und obwohl Staatschef Erdogan vom Westen wegen seiner autokratischen Politik geächtet wird, sitzt er bei den großen Krisen dieser Welt erstaunlich häufig als Vermittler oder Akteur am Verhandlungstisch.

Dass der deutsche Aktienindex einen Freudensprung macht, nur weil Russland jetzt weitere Gaslieferungen nach Europa in Aussicht stellt, zeigt, wie abhängig sich der Westen gemacht hat. Er hat sich in Abhängigkeit zu jenen Staaten begeben, die er zuvor für irrelevant gehalten hat. Mit der Türkei erlebte Europa in der Flüchtlingskrise genau dies.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erntete heftige Kritik dafür, dass sie Anfang der Woche mit dem autokratischen Präsidenten Aserbaidschans über Gaslieferungen verhandelte. Kritik und Häme gab es auch für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, als dieser in ähnlicher Mission im Frühjahr nach Katar gereist war.

Die westliche Diplomatie gefällt sich zu sehr darin, einzig den Kontakt zu Gleichgesinnten zu pflegen und diese Beziehungen auszubauen. Im Schatten der westlichen Wohlfühldiplomatie haben Andersdenkende längst an Einfluss gewonnen – scheinbar isoliert, aber umso entschlossener. Das müssen wir anerkennen und sollten entsprechend reagieren. Fotos mit Demokraten und Despoten auf einem Bild dürften schon bald zur Normalität werden.

