Kommentar Putin schürt Hoffnungen auf Friedensgespräche – das ist eine zynische Falle

Am Mittwoch sind es genau sechs Monate, seit Russland die Ukraine überfiel, um dem Nachbarstaat jene Unabhängigkeit zu nehmen, die er traditionell am 24. August feiert. In diesem Jahr können die Einwohner allenfalls feiern, dass es die Ukraine überhaupt noch gibt.

Das hatte Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinem am 24. Februar in Richtung Kiew gestarteten Angriff vereiteln wollen. Sein erklärtes Kriegsziel: Absetzung der Führung der Ukraine, Löschung des Landes von der Landkarte, Eingliederung des größten europäischen Flächenstaates in die Russische Föderation.

Ob der Ukraine Zeit zum Feiern bleibt, ist offen. Viele in der Kiewer Militärführung rechnen mit besonders harten russischen Angriffen ausgerechnet zum Unabhängigkeitstag. In der politischen Führung wächst eine weitere Sorge: dass Russland im Anschluss an weitere heftige Beschüsse ukrainischer Städte einen perfiden Plan umsetzt.

Demzufolge soll bereits bei seinem jüngsten Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski am vergangenen Donnerstag im westukrainischen Lwiw der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Nachricht von Putin übermittelt haben: das Angebot, über ein Friedensabkommen zu verhandeln.

Wer sehnt sich nicht nach Frieden? Niemand kann die Bilder der von marodierenden russischen Soldaten hinterrücks erschossenen Zivilisten in Butscha und Irpin mehr ertragen, die Leiden der systematisch vergewaltigten Ukrainerinnen, die immer neuen ausgebrannten Wohnblocks in ukrainischen Städten. Die Sehnsucht nach Frieden ist ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn nur allzu verständlich: Je schneller er kommt, desto besser.

Hoffnung auf eine neuerliche Friedensdividende

In den allermeisten europäischen Staaten wird ein Friedensschluss noch aus einem anderen Grund herbeigesehnt: damit die Angst vor einer Gaskrise, die stark angestiegene Inflation, die immer neuen Hilfspakete mit ihren finanziellen Folgen für künftige Generationen ein Ende haben. Letztlich geht es um die Hoffnung auf eine neuerliche Friedensdividende und um eine mögliche Wiederannäherung an Russland. Dies ist alles wohlgemeint und verständlich. Aber es ist leider vollkommen falsch, momentan darauf zu hoffen.

Für die Ukraine ist es sogar brandgefährlich.

Wenn Putin über Frieden reden will, tut er dies in einer Situation, in der er militärisch nicht vorankommt. In einer Lage, in der die russische Armee in den von ihr besetzten Gebieten harten Gegenangriffen der ukrainischen Streitkräfte ausgesetzt ist. Mit den aus dem Westen gelieferten Waffen hat Kiews Armee Russland empfindliche Verluste und Rückschläge beigebracht. Sie wartet jetzt auf weitere Waffenlieferungen. Ihr nächster Schritt wäre die Gegenoffensive.

Friedensverhandlungen sind in einer solchen Situation eine Falle, mit der Putin seine Gebietsgewinne absichern, der Ukraine weitere westliche Waffen vorenthalten und den Status quo einfrieren will. Putins marode und kriegsmüde Armee braucht eine Pause, um sich zu sammeln.

Russland hat sein Kriegsziel der Übernahme der Ukraine nicht aufgegeben. Es will nur Zeit gewinnen, sich sammeln und später wieder angreifen, so wie nach den Minsker Abkommen von 2014/15.

Ein Friedensabkommen ist nur eine Falle Putins: Er will die Solidarität des Westens mit der Ukraine brechen und in Ruhe einen neuen Eroberungsfeldzug vorbreiten. Die Unterstützer der Ukraine sollten dem angegriffenen Land deshalb konsequent weiter Waffen liefern. Nur dies schafft die Voraussetzungen für einen Wiederaufbau in Unabhängigkeit.

