Kommentar Schafft die Strafzinsen ab!

ING Deutschland prescht vor, der Rest der Branche zaudert und zögert. Dabei wäre das Ende der Strafzinsen ein wichtiges Signal in Zeiten von Inflation und Krieg.

Die Onlinebank ING prescht vor und hebt zum 1. Juli die Freibeträge für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten an. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank

„Ein Bankier ist ein Mensch, der seinen Schirm verleiht, wenn die Sonne scheint, und ihn sofort zurückhaben will, wenn es zu regnen beginnt.“ Das Bonmot von Mark Twain ist nicht ganz fair – und doch trifft es einen Punkt.

ING Deutschland streicht als erste große Privatkundenbank fast für ihre gesamte Klientel die Minuszinsen. Der Rest der Branche zaudert und zögert. Erst wenn die Europäische Zentralbank ihren negativen Einlagenzins zurücknimmt, dann will man sich bewegen.

Warum eigentlich? Keine andere Branche setzt in ihrer Werbung so auf die Kundenzufriedenheit. „Ihre Sorgen möchten wir haben“, „Wir sind die deutsche Bank an Ihrer Seite“. Jeder von uns kennt die Slogans der Institute.

Dabei hat der Kundenservice in den letzten Jahren schwer nachgelassen. Von 2004 bis 2019 sank die Zahl der Bankfilialen von 47.835 auf 28.384. Das heißt: Mehr als vier von zehn Anlaufstellen sind binnen 15 Jahren weggefallen. Das bedeutet zwangsläufig weniger Service.

