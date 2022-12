Kommentar Scheitern im Job ist endlich auch weiblich

Frauen in Spitzenpositionen

Carla Kriwet war nur 66 Tage im Amt. Nach gut zwei Monaten trat sie als Dax-Chefin beim Medizintechnikkonzern Fresenius Medical Care schon wieder ab. Wohlgemerkt: Sie trat ab, sie kündigte, sie wurde nicht „abgetreten“.

Und das war sicherlich nur der prominenteste und jüngste „Fall“ einer Frau aus einer Führungsposition in diesem Jahr. Ihre Posten räumten unter anderen auch: Tina Müller (Douglas), Donata Hopfen (DFL) sowie Christina Johansson (Bilfinger). Die ersten beiden waren CEO oder Vorsitzende der Geschäftsführung, also die jeweilige Nummer eins, die dritte CFO.

Die drei Frauen gaben aus unterschiedlichen Gründen auf. Gründe, auf die ich hier im Einzelnen nicht eingehen möchte. Jeder dieser Fälle ist außerdem für die Beteiligten alles andere als angenehm. Und dennoch: In der Gesamtbetrachtung haben diese „Fälle“ durchaus etwas sehr Positives. Denn sie zeigen: Scheitern ist endlich auch weiblich. Und das ist richtig und wichtig. Warum?

Erstens, weil wir sehen, dass Frauen endlich auch im relevanten Maßstab in der ersten Reihe angekommen sind. Es ist nicht lange her, da war es ein riesiges Medienereignis, wenn eine Frau zurücktrat – allein weil es ein äußerst seltenes Ereignis war.

Denn es gab kaum Frauen in der Führungsposition. Es war eben mit Carla Kriwet erstens weder die erste noch die einzige weibliche Dax-CEO, die da abtrat. Es gab schon die gescheiterte Co-SAP-CEO Jennifer Morgan und es gibt noch die erfolgreiche Merck-CEO Belen Garijo.

Zweitens: Immer mehr Unternehmen machen nach einer Analyse der Allbright Stitung zunehmend Ernst mit Vielfalt in der Führung: Im September 2022 hatten erstmals drei große Dax-Unternehmen (Continental, Fresenius Medical Care und Siemens Healthineers) ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen im Vorstand, drei weitere (Beiersdorf, Deutsche Telekom, Mercedes Benz) waren von einem Frauenanteil von 40 Prozent nur wenig entfernt. Und 2022 insgesamt gab es in den Dax40-Vorständen zwölf neue Frauen und 14 neue Männer. Die Aufsteigerinnen-Quote sah schon deutlich schlechter aus.

Drittens: Die Topmanagerinnen Kriwet, Hopfen und Müller konnten ihre Posten räumen, ohne dass traditionelle Reaktionen wie „Das war klar, frau kann das einfach nicht!“ aufkamen, jedenfalls erlaubte sich öffentlich niemand so einen Kommentar.

Viertens: Auf Frau folgt häufig eine Frau. So war es jedenfalls bei Carla Kriwet und Fresenius Medical Care. Auf sie folgte als CEO die bisherige Finanzvorständin Helen Giza. Das bedeutet: Frauen an der Spitze deutscher Konzerne sind und bleiben kein historischer Irrtum, wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn ihrer Amtszeit sein sollte.

Fünftens: Frauen gehen sehr selbstbewusst mit ihren Abgängen um. So kommunizierten sowohl die Spitzen-Fußballmanagerin Donata Hopfen als auch die Douglas-Chefin Tina Müller ihre Demissionen frank und frei auf LinkedIn. Sie überließen die „Verlautbarung“ nicht den jeweiligen Presseabteilungen oder einem extra beauftragten Spindoktor ihrer Konzerne. Auch damit ist eine neue Qualität weiblicher Führung erreicht. Frauen treten selbstbewusst und selbstbestimmt an und ab.

Klar ist aber auch, es bleibt noch viel zu tun, bis Parität in den obersten Führungsetagen der deutschen Wirtschaft erreicht ist. Im September hatte mehr als die Hälfte der an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen (81) noch immer keine einzige Frau auf der obersten Managementebene.

Das Thema Sexismus ist immer noch verbreiteter, als man/frau denkt

Das waren zwar fast alles kleine und mittlere Unternehmen in SDax und MDax, doch spiegelt es den traurigen Trend. Denn insgesamt stieg der Frauenanteil in den Dax-Vorständen im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um 0,8 Prozentpunkte und erreichte mickrige 14,2 Prozent.

Und mehr als offensichtlich ist leider auch: Das Thema Sexismus ist immer noch verbreiteter, als man/frau mancherorts denkt oder vielleicht denken mag. So hatte der Bauunternehmer und Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), Reinhard Quast, bei der Eröffnung des Deutschen Baugewerbetages am 23. November auf die Frage der Moderatorin, ob sie ihm den roten Teppich ausrollen dürfe, mit der Gegenfrage geantwortet: „Wollen Sie sich ausziehen oder was?“

Im Saal saß übrigens nicht nur seinesgleichen, also ältere, weiße Herrschaften aus der Baubranche, sondern angeblich auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz.

Einen Aufschrei gab es aber erst Tage später in den sozialen Medien, nachdem der Verband diesen Auftakt auch noch völlig unkritisch online gestellt hatte. Eine Entschuldigung leistete sich Quast erst 14 Tage später in einem offenen Brief. Und wiedergewählt wurde Reinhard Quast als Präsident trotzdem.

Damit die Zeiten in Zukunft weniger „herrlich“ sind, ist es deshalb richtig und wichtig, dass die Auf- und auch die Abstiege von Frauen in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft ein Normal- und kein Ausnahmezustand mehr sind.

