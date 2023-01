Boris Pistorius ist eine gute Wahl als Verteidigungsminister. Er könnte das wichtigste Projekt des Bundeskanzlers retten, das Christine Lambrecht gefährdet hat.

Sein Fehlgriff mit Christine Lambrecht wird lange nachwirken. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz

Berlin Personalentscheidungen unter Kanzler Olaf Scholz erinnern an eine Papstwahl. So wie all die Kardinäle, die gehandelt werden und am Ende nicht Kirchenoberhaupt werden, so gehen all die Ministerkandidaten, denen Chancen eingeräumt wurden, leer aus. Boris Pistorius als neuen Verteidigungsminister hatte jedenfalls so gut wie niemand auf dem Zettel. Mit der Personalentscheidung hat der Kanzler für eine Überraschung gesorgt. Das hatte er allerdings auch 2021, als er Christine Lambrecht auf den Posten hievte.

Vornweg: Die Wahl von Pistorius gibt Anlass zur Hoffnung. Einen weiteren Fehlgriff in dieser Dimension könnte der Kanzler sich auch kaum leisten. Zu groß ist der Schaden, den Lambrecht verursacht hat. Für das Land und für den Kanzler selbst. Denn das politische Schicksal von Olaf Scholz ist seit Ausbruch des Ukrainekrieges an die von ihm ausgerufene Zeitenwende geknüpft. An ihrer Umsetzung wird der Kanzler gemessen. Scheitert die Zeitenwende, scheitert Scholz.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen