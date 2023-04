 Kommentar: Schluss mit dem Bundesbeamten-Boom

Die Bundesregierung baut, als gäbe es kein Morgen. Allein 101 Bauprojekte nimmt die Ampelkoalition aktuell in Angriff. Kosten: mindestens fünf Milliarden Euro.

In Zeiten, in denen Wohnraum knapp ist, Baupreise explodieren und Bürgerinnen und Bürger Einkommensverluste erleiden, wirken Prachtbauten wie die geplante Vergrößerung des Kanzleramts schon etwas aus der Zeit gefallen.

Doch die Diskussion, ob das verdoppelte Kanzleramt nun wirklich einen neuen Hubschrauberlandeplatz braucht, mag für eine schöne Zuspitzung taugen, geht aber am Kern des Problems vorbei. Der Bauboom bei den Bundesbauten ist nur Ausdruck eines größeren Problems: eines Staatsapparats, der sich immer mehr aufbläht.

Das linke politische Lager mag noch so oft einen „kaputtgesparten Staat“ beklagen, auf die Bundesverwaltung trifft das Gegenteil zu.

Die Zahl der Bundesbeamten? Auf Rekordniveau. Die Zahl der Staatssekretäre? Auf Rekordniveau. Die Zahl der Beamtinnen und Beamten in Leitungsstäben der Ministerien? Richtig, auf Rekordniveau. Besser wurden die Verwaltungsabläufe dadurch nicht. Noch immer muss die Regierung in großem Stil auf externe Beratung zurückgreifen.

Beamte frönen der Selbstverwaltung

Und während Krisenstäbe dramatisch unterbesetzt sind, frönen parallel die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Abteilungen der Selbstverwaltung und brauchen Dutzende Runden für die Freigabe von ein paar Euro an Fördermitteln. Denn je mehr Beamte es gibt, desto mehr müssen schließlich in Abläufe eingebunden werden.

Der Bund braucht deshalb nicht immer mehr, sondern die richtigen Beamtinnen und Beamten an den richtigen Stellen. Natürlich sind in einigen Bereichen die Anforderungen gestiegen. Nur fallen parallel in den Bereichen, in denen die Anforderungen gesunken sind, nie Stellen wieder weg.

So wird der Beamtenapparat immer behäbiger, teurer und größer – und verschärft parallel auch noch den Arbeitskräftemangel.

