Kommentar Schluss mit dem Subventionswahnsinn für die Autoindustrie

Subventionen für E-Mobilität, Kurzarbeiter-Geld, Rücksichtnahme beim Klimaschutz: Der Staat verwöhnt die Autoindustrie übermäßig, obwohl sie Rekordgewinne erwirtschaftet.

Noch immer fördert der Staat den Kauf von Elektroautos mit einer hohen Prämie. Doch es gibt bessere Wege um die E-Mobilität voranzubringen. (Foto: imago images/Michael Gstettenbauer) Ladestation für Elektro-Autos

Das waren stolze Auftritte in dieser Woche. Am Mittwoch stellte sich BMW-Chef Oliver Zipse seinen Aktionären. Seine Bilanz: Noch nie in der über 100-jährigen Firmengeschichte hat der Konzern so gut wie im abgelaufenen Jahr verdient. Mit 5,80 Euro zahlt BMW eine dreimal so hohe Dividende wie im Vorjahr.

Auch VW-Chef Herbert Diess konnte am Donnerstag mit glänzenden Zahlen aufwarten, rund 3,8 Milliarden Euro gehen an die Anteilseigner des Volkswagen-Konzerns. Zuvor hatte Mercedes einen Rekordgewinn verbucht und eine Rekorddividende ausgelobt. Und das laufende Jahr, da sind sich die Chefs in München, Stuttgart und Wolfsburg einig, soll mindestens so gut werden wie das vergangene.

Erfreulich robust zeigt sich Deutschlands Schlüsselbranche in dem aktuellen Krisenmix aus Pandemie und Krieg, aus fehlenden Halbleitern und steigenden Rohstoffpreisen. Sie kann mit diesen Unsicherheiten mittlerweile gut leben – denn die Nachfrage nach Autos ist weiter hoch.