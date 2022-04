Kommentar Schluss mit dem Versteckspiel! Deutschland braucht eine klare geopolitische Rolle

Deutschland hat das strategische Denken verlernt. Doch Verbündete und Gegner brauchen jetzt klare Signale von der Bundesregierung. Bisher war die Kommunikation verheerend.

Unter den militärischen und ökonomischen Schutzmänteln von Nato und EU konnte sich die Bundesrepublik prima verstecken. (Foto: AP) Olaf Scholz und Joe Biden im Weißen Haus Anfang Februar

Die „Zeitenwende“ hat schon jetzt große Chancen, als Wort des Jahres 2022 gewählt und gewürdigt zu werden. Über den deutschsprachigen Raum hinaus wird der Begriff mittlerweile verwendet, um zu beschreiben, was der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bedeutet: eine Umkehr von den Grundsätzen der internationalen Beziehungen der zurückliegenden dreißig Jahre.

Paradoxerweise fällt diese außenpolitische Wende fast genau mit einer innenpolitischen zusammen: dem Ende der Ära Merkel nach 16 Jahren an der Macht. Dabei wollte Bundeskanzler Olaf Scholz mit seinem Regierungsstil eigentlich die Merkel'sche Art weiterführen – besonnen und diplomatisch, einige würden sagen zurückhaltend und zögernd.

Dass er an diesem Führungsstil auch jetzt noch festhält, zeigt, dass er die größte Aufgabe seiner Amtszeit noch nicht verstanden hat. Er und seine Regierung müssen endlich definieren, welche Rolle Deutschland in Zukunft geopolitisch spielen will.