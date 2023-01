Kommentar Schluss mit politischer Abstinenz, liebe Manager!

Eines der größten Missverständnisse der Ökonomie geht auf Milton Friedman zurück – und eines seiner berühmtesten Zitate: „The business of business is business.“ Generationen von CEOs rechtfertigten damit ihre politische Abstinenz.

Doch Ökonom Friedman verband mit seinen Worten keinen Aufruf zu Politik-Ignoranz, sondern ein Plädoyer an die Chefinnen und Chefs, die wirtschaftlichen Interessen der Eigentümer zu verfolgen. Dass das eine (sich ums Business kümmern) das andere (sich in die Politik einmischen) sogar verlangt, das hat sich im abgelaufenen Jahr mehr denn gezeigt. Und so gibt es keine bessere Zeit, um mit diesem Irrtum endgültig aufzuräumen.

Denn es beginnt nun eine Epoche, in der das Gewinninteresse von Eigentümern und Eigentümerinnen nur befriedigt werden wird, wenn „ihr“ CEO sich auch um das Politische kümmert. Es braucht zu Beginn des neuen Jahres nicht viel Fantasie, um schon jetzt einen der Menschen des Jahres 2023 vorherzusagen: den politischen CEO.

Das ist kein Plädoyer für jene Form des CEO als öffentliche Figur, die ständig alles möglichst breitenwirksam kommentiert. Dass dieses Modell nicht zielführend ist, zeigt das Beispiel Joe Kaeser. Der Ex-Siemens-Chef beherrschte mit Debattenbeiträgen von AfD bis Klimaschutz die ganze Bandbreite der politischen Tagesgeschäfts-Kommentierung, blieb zumindest aus seiner Amtszeit politisch aber am Ende doch eher wegen seiner Fotos mit Wladimir Putin und Donald Trump in Erinnerung.

Stattdessen braucht es Männer und Frauen an der Spitze der Unternehmen als politisch umfassend geschulte Köpfe. Denn auf das Zeitalter der Ökonomisierung nahezu aller Lebensbereiche folgt ein Zeitalter der Politisierung aller Lebensbereiche.

Politische Unsicherheit als große Sorge der CEOs

Im gerade erschienenen CEO-Outlook der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG rangiert das „Management geopolitischer Risiken“ mittlerweile auf Platz drei der Herausforderungen, die Vorstandschefs nennen. Gleichzeitig sind „politische Unsicherheiten“ ihre zweitgrößte Sorge.

Das hat mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tun. Aber nicht nur. Es sind mindestens drei Trends, die zu der Verschiebung der Einschätzungen führen: die Rückkehr des Geopolitischen, die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit und eine Gesellschaft, die mitunter recht empfindlich auf unternehmerische Entscheidungen reagiert.

1. Rückkehr der Geopolitik

Der Ukrainekrieg ist das leider nur der Anfang, was diesen Trend angeht. Die größte geopolitische Herausforderung ist und bleibt China. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, eine Antwort für den so verstörend real gewordenen Fall zu finden, dass China Taiwan angreift. Es geht vielmehr um eine Antwort auf die Tatsache, dass die Welt schon jetzt in zwei Handelsblöcke zerfällt: ein autoritär-chinesisch geprägter und ein liberal-amerikanisch geprägter.

Und diese Antworten müssen Chefinnen und Chefs geben, vor allem mit Blick auf ihr Unternehmen, auf Kunden, Lieferanten, die Belegschaft. Aber nicht nur.

Das hat auch etwas mit Augenhöhe zu tun. Wer in politischen Runden sitzt und keine klugen Antworten auf internationale Risiken weiß, verspielt kurzfristig Glaubwürdigkeit und ist langfristig nicht mehr auf dem Radar der politisch Entscheidenden.

Die deutsche Politik hat sich einst – auch auf Anraten nahezu aller Entscheider in der deutschen Wirtschaft – dazu verleiten lassen, auf russisches Gas zu setzen. Bei den nächsten Entscheidungen, gerade mit Blick auf Versorgungssicherheit und daraus entstehende Abhängigkeiten, sollten Deutschlands CEOs bessere Ratgebende sein.

2. Stellenwert von Nachhaltigkeit

Dazu gehört auch das Thema Nachhaltigkeit. Wie politisch dies ist, erlebt gerade Larry Fink, der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters. Blackrock trägt wie kaum ein Finanzplayer das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit vor sich her. Doch: Umweltschützer zweifeln daran, dass der Konzern es ernst meint.

Und immer mehr konservative Politiker kritisieren seine Mahnungen, gern verpackt im alljährlichen Brief an die CEOs von Blackrocks Portfolio-Firmen, als ungewollte Einmischung in ihre Weltanschauung – inklusive Boykottaufrufen. Eine Strategie, wie Fink sich aus diesem Dilemma manövrieren will, lässt er nicht erkennen.

3. Blick der Gesellschaft

Auch unterschätzen viele CEOs den Blick der Gesellschaft auf ihr Wirken. Das belegen gerade Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Bahn-Chef Richard Lutz. Beide dachten, sich trotz üppiger Zuschüsse durch Steuerzahler die Gehälter erhöhen lassen zu können. Beide dachten, es reiche die Unterstützung der Unternehmensgremien dafür. Beide mussten durch Öffentlichkeit und Politik lernen, dass das ein Trugschluss war.

(Foto: Kostas Koufogiorgos) Karikatur

„Vom Hero zum Zero ist es für einen CEO nur ein kleiner Schritt“, hat der Präsident der European School of Management and Technology (ESMT), Jörg Rocholl, mal gesagt. Die Gefahr, als Held zu starten und als Heuchler wahrgenommen zu werden, sei groß. Doch das ist kein Naturgesetz.

Was CEOs nun hilft

Was also muss getan werden? Unternehmerische Gefahren durch politische Entwicklungen gehören stärker auf die Agenda, dafür müssen sie verstanden werden. Reputationsrisiken müssen erkannt und ausgeräumt werden – es reicht eben nicht, ein Produktionswerk in einer unterdrückten Provinz Chinas damit zu rechtfertigen, dass andere Länder eben andere Systeme hätten. Schließlich braucht es auch eine klare Verortung der eigenen Unternehmenswerte.

Und, ganz wichtig: Künftig sollte zu Diversität in Vorstandsetagen nicht mehr ausschließlich gehören, die Vielfalt von Geschlecht und Herkunft zu fördern, sondern auch von Kompetenzen. Die Frage muss erlaubt sein, ob die Monokultur aus Jura, BWL und Ingenieurwesen die richtige Antwort auf eine Welt ist, in der Politik und Gesellschaft maßgeblich Geschäfte beeinflussen.

