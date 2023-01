Kommentar Schluss mit „Scholzen“ – Der Kanzler hat sich glaubhaft schwergetan

Der Kanzler hat eine eindrucksvolle Panzer-Allianz geschmiedet. Ein starkes Signal an Russlands Präsident Putin und die nötige Hilfe für die Ukraine im Überlebenskampf gegen den Aggressor.

Der Kanzler trägt die Verantwortung, nicht die Opposition. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Olaf Scholz am Dienstag in Berlin

Kurz nach dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein verspottete Timothy Garton-Ash den Kanzler. Der in Oxford lehrende Historiker stellte auf Twitter neben das Bild von Olaf Scholz einen üblen lexikalischen Eintrag, in dem er das Wort „Scholzen“ mit folgenden Worten erklärte: „das Kommunizieren guter Absichten, nur um jeden erdenklichen Grund zu nutzen/zu finden/zu erfinden, um dieselben zu erfinden oder zu verhindern“.

Seit Dienstagabend ist Schluss mit „Scholzen“. Wenn die Medienberichte stimmen, und daran gibt es kaum Zweifel, hat sich Scholz nach monatelanger Debatte durchgerungen, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Nicht nur das, auch die Verbündeten wollen offenbar mitziehen. Die USA werden Kampfpanzer schicken. Damit ist dem Kanzler ein großer Wurf gelungen. Er hat eine eindrucksvolle Panzerallianz geschmiedet. Ein starkes Signal an Russlands Präsident Wladimir Putin und die nötige Hilfe für die Ukraine im Überlebenskampf gegen den Aggressor.