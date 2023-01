Kommentar Scholz kann die Lieferung von Leopard-2-Panzern nicht mehr verhindern

Der Kanzler sagt, er wolle bei Waffenhilfen für die Ukraine keine deutschen Alleingänge. Doch wenn er in der Panzerdebatte weiter hinterherhinkt, wird es um Deutschland ziemlich einsam.

Dem Kanzler widerstrebt es, sich öffentlichem Druck zu beugen. (Foto: Bloomberg) Olaf Scholz

Wer erwartet hat, Olaf Scholz würde seinen Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos nutzen, die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine zu verkünden, hat den Kanzler noch immer nicht verstanden. Es widerstrebt ihm, das zu tun, was alle von ihm erwarten – sich öffentlichem Druck zu beugen erst recht. Sturköpfigkeit ist das Markenzeichen seiner Kanzlerschaft.

Also kam es in Davos, wie es kommen musste. Scholz redete, redete und redete, zählte so ziemlich jedes Waffensystem auf, mit dem Deutschland die Ukraine in elf Monaten Krieg ausgestattet hat. Aber das Wort, das alle von ihm hören wollten, ging ihm nicht über die Lippen: Leopard 2. Der deutsche Panzer, entwickelt im Kalten Krieg, könnte sein, was Militärexperten einen „Gamechanger“ nennen. Er könnte den Kriegsverlauf verändern.