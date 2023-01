Kommentar Schräge Attacken aus Rom gegen die EZB untergraben das Vertrauen von Investoren

Die Vorwürfe italienischer Politiker gegen die Notenbank sind ungerechtfertigt – und kontraproduktiv. Ohne die EZB wäre die Lage in Italien eine ganz andere.

Die Geldpolitik der Notenbank sorgt derzeit in Italien für viel Kritik. (Foto: dpa) EZB-Zentrale in Frankfurt

Die Europäische Zentralbank (EZB) steht in Italien derzeit massiv in der Kritik. Nicht nur Verteidigungsminister Guido Crosetto äußerte sich skeptisch zur jüngsten Zinserhöhung im Dezember. Vizepremier Matteo Salvini behauptete sogar, dass die EZB durch die Entscheidung „Milliarden von Euro an Ersparnissen in Italien und ganz Europa verbrennt“.

Die Attacken sind aus mehreren Gründen schräg. Dahinter steckt offenbar das Kalkül, die Notenbank zum Sündenbock für selbst verschuldete Probleme zu machen. Was übrigens auch in Deutschland in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist.

Befremdlich sind die Vorwürfe auch deshalb, weil die EZB nichts unversucht gelassen hat, um die Finanzierungsfähigkeit Italiens zu sichern. Dabei hat sie ihr Mandat weit gedehnt.

Das beste Beispiel ist das Krisenprogramm TPI, das es ihr erlaubt, im Notfall unbegrenzt Anleihen einzelner Länder zu kaufen. Letztlich bedeutet das eine Politisierung der EZB.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen