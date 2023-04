 Kommentar: Schützt die Eigenheimbesitzer vor variablen Bauzinsen!

In Europa werden Erinnerungen an die Finanzkrise wach. Die EU täte gut daran, eine verpflichtende Zinsbindung für Immobilienkredite einzuführen.

Der Zinsanstieg überfordert viele Eigenheimbesitzer in Europa. (Foto: dpa) Wohnungsneubau

Düsseldorf Die Warnungen bei unseren Nachbarn in Europa sind eindrücklich: In Schweden können bereits vier Prozent aller Eigentümer ihre Kredite nicht mehr bedienen. Der Chef der schwedischen Finanzaufsicht spricht von einem „nie da gewesenen finanziellen Druck auf die Haushalte“. Auch in anderen europäischen Ländern wächst das Problem. Der Grund: Die Eigenheimkäufer haben Kredite mit variablen Zinsen abgeschlossen, und die Vervierfachung der Zinsen in kurzer Zeit überfordert viele Haushalte.

Während in Deutschland traditionell mit Zinsbindungen gearbeitet wird und hier erst in den kommenden Jahren bei der Anschlussfinanzierung der höhere Zinssatz ein Thema wird, sieht es im restlichen Europa anders aus. In großen Teilen Südeuropas, aber auch im Baltikum und Skandinavien wird beispielsweise zum überwiegenden Teil variabel finanziert.

Bauzinsen: Variable Zinsen bergen Risiko für Eigentümer