Kommentar Schulden sind für unsere Kinder und Kindeskinder asozial

Die Bürger können nur darauf vertrauen, dass der Finanzminister seiner Politik solider Finanzen treu bleibt. Danach sieht es auch aus, und das ist gut so.

Die Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen. Die gewaltige Entlastung von Bürgern und Wirtschaft um fast 300 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr ist deshalb mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu sehen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mussten auf die explodierenden Energiekosten reagieren.

Doch die Zinsen auf die Schulden steigen dramatisch und unsere Kinder und Kindeskinder müssen eines Tages die Rechnung zahlen, auch wenn sie sich gar nicht mehr an den Krieg in der Ukraine erinnern. Schulden sind für die Generationen nach uns asozial.

Die Bürgerinnen und Bürger können also nur darauf vertrauen, dass Lindner seiner Politik solider Finanzen treu bleibt. Danach sieht es auch aus, und das ist gut so. Der FDP-Chef steht fest zur Schuldenbremse. Geld für Investitionen ist trotzdem genug da, es kann vor allem wegen Fachkräftemangel oder fehlender Baugenehmigungen nicht ausgegeben werden.

Was es bedeutet, sein Gemeinwesen mit immer neuen Schulden zu belasten, kann sich jeder in Griechenland, Italien oder Frankreich ansehen. Athen, Rom oder Paris können eben nicht mal die „Bazooka“ rausholen oder einen „Doppel-Wumms“ verkünden wie die Ampelkoalitionäre. Das ist nur möglich, wenn der Haushalt trotz aller Herausforderungen in Ordnung gehalten wird.



Deshalb sind auch die von der EU-Kommission wieder ins Spiel gebrachten Euro-Bonds der einfache Weg, aber der falsche Weg. Allein im Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union liegen ungenutzt 750 Milliarden Euro. Jetzt will Brüssel neue gemeinsame Schulden über einen Souveränitätsfonds draufsatteln. Keiner kann oder will sagen, wer das alles zurückzahlen soll. Und es gibt auch keine Antwort, was damit überhaupt konkret finanziert werden soll.

Hauptsache, die EU-Kommission täuscht Aktivität vor, um den Investitionsplänen der USA etwas entgegenzusetzen. Doch in Deutschland wie in Europa gilt: Wer sich gegen höhere Schulden stemmt, tut nicht nur etwas für die kommenden Generationen, sondern bekämpft auch gleichzeitig die Inflation.

Wer das alles für übertrieben hält, muss sich nur die jüngsten Debatten über den ausufernden Steuerstaat ansehen. Der Sachverständigenrat, einst Hort der Angebotspolitik, brachte, ohne rot zu werden, einen Energie-Soli und einen höheren Spitzensteuersatz ins Spiel. Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen sprach sich in dieser Woche für eine „faire“ Reform der Erbschaftsteuer aus. „Fair“ steht übrigens in diesen Kreisen als Codewort für höhere Steuern. Daran ändert sich auch 2023 nichts.



