Kommentar Selbst erzkonservative Zirkel bewerten den Brexit neu: Fünf Lehren aus dem Chaos in Großbritannien

Großbritannien gilt als das Mutterland der Demokratie. Das Chaos, das Premierministerin Liz Truss anrichtete und sie schließlich zum Rücktritt zwang, ist jedoch nicht nur für die Briten eine Tragödie, sondern hält auch für andere demokratische Nationen fünf wichtige Lehren bereit.

Erstens: Gegen die Finanzmärkte kann selbst die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht regiert werden. Es waren die Flucht der internationalen Investoren und der dadurch ausgelöste Zinsanstieg britischer Staatsanleihen sowie der Absturz des Pfundes, die Truss zu einer 180-Grad-Wende ihrer Finanzpolitik zwangen.

Bislang war es das Schicksal von schlecht regierten Schwellenländern, dass die Finanzmärkte oft zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) finanzpolitische Disziplin erzwangen. Diesmal reichten ein mittelschweres Marktbeben und ein blauer Brief vom IWF, um die wirtschaftspolitische Agenda einer demokratisch gewählten Premierministerin auf den Kopf zu stellen.

Zum Glück, werden viele angesichts der haarsträubenden Idee von Truss sagen, Wirtschaftswachstum mit Steuersenkungen auf Pump erzwingen zu wollen. Zurück bleibt dennoch ein bitterer Nachgeschmack: Im britischen Fall mag die unkontrollierte Macht der Märkte ein Segen sein. Was jedoch, wenn die Ratio eines wirtschaftspolitischen Kurswechsels weniger eindeutig ist? Nicht nur Regierungen, auch Märkte können irren, wie die letzten zwei Jahrzehnte seit der Finanzkrise 2008 hinreichend bewiesen haben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zweitens: Auch gegen den Zeitgeist lässt sich nicht regieren. Der wohl größte Irrtum von Truss und ihrer wirtschaftsliberalen Einflüsterer ist es, den Staat ausgerechnet in einer Zeit zurechtstutzen zu wollen, da viele Menschen angesichts geopolitischer Konflikte und enormer wirtschaftlicher Risiken den Schutz und die Fürsorge des Gemeinwesens suchen.

Gut möglich, dass das staatliche Pendel übers Ziel hinausschießt und wir in einigen Jahren eine Gegenbewegung erleben. Im Moment kommt es jedoch für jede Regierung darauf an, die alte Formel von Karl Schiller pragmatisch und nicht ideologisch zu füllen: „So viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig.“

Britische Premierministerin Truss verkündet Rücktritt

Drittens: Das Regierungschaos in London hat in Großbritannien selbst in erzkonservativen Zirkeln dazu geführt, den Brexit neu zu bewerten. Das Königreich leidet wie alle großen Industrienationen unter externen Schocks auf den Energiemärkten und bei den globalen Lieferketten. Der Brexit-Effekt hat jedoch die wirtschaftlichen Stoßdämpfer des Landes massiv beeinträchtigt. Allein die enormen Einbußen im Handel mit den früheren EU-Partnern von rund 20 Prozent sprechen Bände: Die Trennung von der EU war der größte Fehler der neueren britischen Geschichte.

Der Brexit erscheint für viele Briten im neuen Licht – eine Rückkehr in die EU zeichnet sich jedoch nicht ab

Alle, die jetzt allerdings hoffen, Großbritannien werde nach einem möglichen Regierungswechsel in die EU zurückkehren, werden vermutlich erneut enttäuscht werden. Für eine solche Kehrtwende gibt es nach wie vor keine politische Mehrheit. Dass der harte Brexit-Anhänger Rishi Sunak, der auch als möglicher Nachfolger von Truss gehandelt wird, jetzt zum linken Flügel der Konservativen Partei zählt, zeigt, dass ein Exit vom Brexit mit den Tories nicht zu machen ist.

Und die in den Umfragen haushoch führende Labour-Partei hält sich aus wahltaktischen Gründen in dieser heiklen Frage bedeckt. „Wir wollen den Brexit zum Erfolg führen“, war das Letzte, was man von Oppositionsführer Keir Starmer dazu gehört hat.

Viertens: Der dramatische Machtverfall der Tories in Großbritannien zeigt, dass den Konservativen nicht nur im Inselreich ein überzeugendes politisches Narrativ fehlt. Der paternalistische oder auch „mitfühlende“ Konservatismus Boris Johnsons ist in Großbritannien ebenso gescheitert wie der libertäre Radikalismus von Liz Truss.

Auch in Deutschland sucht die Union nach einem alternativen Narrativ, das über die Kritik an den Fehlern der Ampelkoalition hinausweist. Noch schlimmer ist die Lage in den USA, wo die Republikaner zu einer politischen Sekte des Trumpismus verkommen sind, dank der Wirtschaftskrise aber dennoch gute Chancen bei den Halbzeitwahlen nächsten Monat haben. Aber auch hier gilt: Sie sind eine Anti-Partei ohne ein mehrheitsfähiges politisches Programm.

Fünftens: Das macht die Lage für Parteien links der politischen Mitte dennoch nicht leichter. So wie Emmanuel Macron in Frankreich oder Olaf Scholz in Deutschland würde auch ein Labour-Premier Keir Starmer in Großbritannien mit der Schadensbegrenzung alle Hände voll zu tun haben. Für darüber hinausgehende Visionen fehlt schlicht das Geld - und die Unterstützung der Finanzmärkte.

Mehr: Liz Truss ist noch Premierministerin, die Macht hat sie jedoch längst verloren.