Kommentar Selbst Rücktritt kann Lambrecht nicht

Der Rücktritt von Christine Lambrecht ist für Olaf Scholz erst mal eine gute Nachricht. Das Vertrauenskapital der Verteidigungsministerin war am Ende aufgebraucht, bei den Bürgern, den osteuropäischen Bündnispartnern und den Nato-Verbündeten. Der Kanzler hatte ihr noch zum Start der Ampelkoalition prophezeit, aus ihr würde eine ganz besondere Verteidigungsministerin. Doch sogar ihr Rücktritt misslang.

Die Ministerin sieht die Schuld in der „medialen Fokussierung“ auf ihre Person. Doch nicht die Journalisten haben ihren Sohn in den Hubschrauber nach Sylt gesetzt, und es waren auch keine Journalisten, die das völlig verunglückte Silvestervideo drehten.

Wo bei manchen Ministern solche Maulwurfshügel zum Sturz ausreichten, war bei Lambrecht vor allem ausschlaggebend für ihren Rücktritt: Sie hatte vom Militär keine Ahnung und hat vor allem keinen Zugang zu den Soldaten gefunden. In der Ukrainekrise wirkte sie immer wie eine Getriebene. Der Rücktritt war überfällig.

Die Truppe war in den vergangenen Jahren nicht mit erfolgreichen Bundesverteidigungsministerinnen oder Verteidigungsministern gesegnet. Als Idealbesetzung gilt nach wie vor Peter Struck. Der SPD-Politiker schied 2005 aus dem Amt. Das ist nun bald 18 Jahre her.

Herausgekommen ist aus laufenden Fehlbesetzungen die kleinste und am schlechtesten ausgestattete Bundeswehr aller Zeiten. Das fiel in den friedlichen Zeiten nie auf und interessierte auch kaum jemanden. Deutschland hatte seine Verteidigungsfähigkeit schon lange an die USA ausgelagert, und daran wollte man nichts ändern, auch weil es bequem war.

Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist eben alles anders, und nun ist der Posten des Verteidigungsministers von großer Bedeutung. Er oder sie muss die von Kanzler Scholz ausgerufene „Zeitenwende“ mit Leben füllen, die Bundeswehr reformieren und Vertrauen wieder aufbauen.

