Kommentar Siemens Energy entlarvt Russlands Turbinen-Saga – das war überfällig

Düsseldorf Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, die deutsche Energiesicherheit hänge an einer einzigen Turbine. Dafür haben die Machthaber im Kreml mit ihrer Propaganda gesorgt.

Wochenlang hat die russische Regierung behauptet, sie könne nur einen Bruchteil der möglichen Gasliefermengen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 schicken, weil eine Turbine von Siemens Energy fehle. Also setzte die Bundesregierung alles daran, besagte Turbine trotz Sanktionen wieder nach Russland zu schaffen, die sich zwecks Reparatur in Kanada befand.

Gegen jedwede Widerstände lenkte Kanada ein, die Turbine wurde ins Flugzeug verfrachtet und befindet sich nun seit anderthalb Wochen auf deutschem Boden. Sie könnte längst wieder in Russland sein. Doch Gazprom zufolge stelle Siemens Energy trotz wiederholter Aufforderung wichtige Dokumente nicht bereit. Seit 14 Tagen geht das so.

Von Siemens Energy kam erst mal kein Widerspruch: Man bringe die Turbine so schnell wie möglich zurück. Und so konnte Gazprom seine Behauptungen ungehindert verbreiten. Kleine Sticheleien von Wirtschaftsminister Robert Habeck („Man hat manchmal den Eindruck, Russland will sie gar nicht mehr zurücknehmen.“) mal ausgenommen.

Die Zurückhaltung war verständlich, Russland sollte keinen Anlass bekommen, den Gashahn komplett zuzudrehen. Genutzt hat es nichts: Von Mittwoch an kommen nur noch 20 Prozent der möglichen Gasmenge aus Russland. Der Kreml demonstriert erneut seine Macht.

Moskau will jetzt überraschend auch noch eine zweite Turbine zur Wartung schicken. Laut Russland ist das alles die Schuld von Siemens Energy. Das hat gesessen.

Deutschland darf bei Putins Machtdemonstrationen nicht mehr mitspielen

Siemens Energy lässt das nicht mehr auf sich sitzen und kontert die Querelen aus Moskau offen: Seit einer Woche lägen alle nötigen Papiere vor, das habe man Gazprom auch mitgeteilt. Es fehlten nur die Zolldokumente für den Import nach Russland – und die müsse Gazprom selbst bereitstellen.

Vor allem aber sehe man keinerlei Zusammenhang zwischen der fehlenden Turbine und den Gasdrosselungen. Eine Aussage, die hinter vorgehaltener Hand seit Wochen in der Energiebranche kursiert, spricht Siemens Energy endlich offen aus – das wurde höchste Zeit.

Wer aus Angst bei Russlands Propaganda mitspielt, hilft nur Moskau. Wladimir Putin hat vorgeführt, dass er Deutschland durch die Abhängigkeit von russischem Gas in der Hand hat. Deutschland darf diese Machtdemonstration nicht weiter stillschweigend hinnehmen. Denn eins hat Putin noch deutlicher gemacht: Egal, wie Deutschland sich verhält, Russland ist unberechenbar.

