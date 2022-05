Kommentar Siemens Energy muss die riskante Übernahme von Gamesa wagen

Komponenten für eine Windkraft-Turbine von Siemens Gamesa in Le Havre

Für Anleger bergen Aktien von Windkraftspezialisten derzeit große Risiken und große Chancen. Auf der einen Seite verlieren alle Anbieter in einem ruinösen Wettbewerb Geld. Doch wird die Nachfrage in Zeiten von Klimawandel und globalen Verwerfungen steigen. Auf lange Sicht sind die Perspektiven gut – man weiß nur nicht, wer zu den Gewinnern gehören wird.

Siemens Energy steht vor einer ähnlichen Situation: Eine Komplettübernahme der Krisentochter Siemens Gamesa ist finanziell riskant, der defizitäre Mutterkonzern muss Milliarden in die Hand nehmen, um das Drittel außenstehender Aktien zu übernehmen und die Tochter von der Börse zu nehmen.

Doch sind die erneuerbaren Energien ein Kernbestandteil des neuen Konzerns. Die Stärke von Siemens Energy ist, dass es wie kaum ein anderes Unternehmen die ganze Palette anbietet. Von der Stromerzeugung mit erneuerbaren und konventionellen Energien über den Stromtransport bis hin zu Wasserstoff-Elektrolyseuren.

Würde man die Windkraft abstoßen, könnte man noch lange ganz gut vom lukrativen Service älterer Kraftwerke leben. Doch das sind eher trostlose Perspektiven. Von einer Rückkehr in den Dax und einem Energietechnik-Konzern von Weltformat aus Deutschland könnte man nur noch träumen.

Ein Weiterwursteln ist aber keine Alternative, die bisherige Struktur ist an ihrem Geburtsfehler weitgehend gescheitert. Der Portfoliostratege Joe Kaeser hatte mit der Fusion mit der börsennotierten Gamesa einen Weg gefunden, dass die Siemens-Windkraft in der Branchenkonsolidierung eine aktive Rolle spielt, ohne Milliarden für eine Übernahme in die Hand nehmen zu müssen.

Doch der Preis für das Konstrukt war hoch. Anfangs ärgerte sich Siemens mit dem spanischen Großaktionär Iberdrola herum. Als dieser herausgekauft war, hatte man aber immer noch keinen direkten Durchgriff und konnte nur indirekt über den Verwaltungsrat kontrollieren.

In den vergangenen fünf Jahren ist es Siemens und dann Siemens Energy nicht gelungen, die Probleme in den Griff zu bekommen. Es gelang nicht, die Stärken von Siemens im Offshore-Geschäft auf die Onshore-Windräder von Gamesa zu übertragen. Auch ließ die Zahlentransparenz durchgehend zu wünschen übrig. Da nützte es auch nichts, mehrmals den Chef auszuwechseln.

Dem neuen Gamesa-Chef Jochen Eickholt trauen viele die Trendwende zu. Doch lässt sich Projektgeschäft nicht schnell drehen. Die Zeit aber drängt. Siemens Gamesa verbrennt zu viel Geld. Es drohen Diskussionen über die Notwendigkeit von Kapitalerhöhungen, die weitere Unruhe bringen. Daher sollte Siemens Energy mutig den Schritt einer Komplettübernahme gehen.

Mehr: Siemens Energy steht vor Übernahmeangebot für Siemens Gamesa.