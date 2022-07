Kommentar Sind Bitcoins ein militärisches Risiko?

Das Pentagon lässt prüfen, ob das System gekapert werden kann. Damit zeigt sich, wie ernst die USA das Thema nehmen.

Inzwischen beschäftigt sich das Pentagon mit den Risiken der Kryptowährung. (Foto: Reuters) Bitcoin-Münze

Im Pentagon, dem US-Verteidigungsministerium, gibt es eine legendäre Abteilung, die unter dem Kürzel DARPA bekannt ist, was für Defense Advanced Research Projects Agency steht. Sie wurde 1958 im sogenannten Sputnik-Schock gegründet: Die Sowjetunion hatte als erstes Land im Jahr zuvor einen Satelliten ins All geschickt, was in den USA die Sorge auslöste, technisch und damit auch militärisch ins Hintertreffen zu geraten. Ab 1968 war DARPA maßgeblich an der Entwicklung des ARPANET beteiligt, des Vorläufers des Internets.

Was bedeutet es, wenn dieses Büro eine Studie über die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks veröffentlicht? Es drängt sich der Eindruck auf, dass die US-Regierung es als mögliches Sicherheitsrisiko einstuft.