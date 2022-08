Kommentar Sinkende Kurse: Die Hoffnungen auf ein Ende des Bärenmarkts trügen

Während die guten Nachrichten an der Börse derzeit ignoriert werden, lösen Hiobsbotschaften starke Kursverluste aus. Das macht wenig Hoffnung für die kommende Zeit.

Der Markt befindet sich in einer nachhaltigen Abwärtsbewegung, und es gibt wenig Hoffnung auf eine Wende. (Foto: Kostas Koufogiorgos) Bärenmarkt

Auf eines ist in den turbulenten Börsenzeiten Verlass: Die Kurse fallen, sobald Unternehmen ihre Aktionäre vor geringeren Gewinnen als ursprünglich erwartet warnen. Das war fast immer so, auch in früheren, guten Börsenzeiten.

Überraschender ist, dass Anlegerinnen und Anleger positive Firmennachrichten, die es in den vergangenen Wochen zuhauf gab, etwa von BASF, einer Aktie, die zuletzt kräftig gelitten hatte, so gut wie gar nicht honorierten. Diese Konstellation verheißt für die kommenden Wochen nichts Gutes für die Aktienmärkte.

Konkret ließ sich zuletzt folgendes Muster an den Börsen erkennen: Am Tag der Gewinn- oder Umsatzwarnung ist der Aktienkurs des jeweiligen Unternehmens um durchschnittlich 6,5 Prozent gesunken, wie die Unternehmensberatung EY auf Basis von 160 deutschen börsennotierten Unternehmen berechnet hat. Bei einer heraufgesetzten Prognose hingegen stieg der Aktienkurs am Tag der Meldung lediglich um 1,9 Prozent.