 Kommentar: Stagflation ante Portas – jetzt ist es Zeit gegenzusteuern

Steuerentlastung, eine neue Energiepolitik und mehr Freihandel mit dem Westen. Damit sollte sich die Ampel unter Bundeskanzler Olaf Scholz einer mittelschweren Rezession entgegenstemmen.

Die Ampelkoalition hat schon erste Entlastungsschritte vollzogen, dabei kann es aber nicht bleiben. (Foto: Reuters) Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner (r.)

Der Sachverständigenrat hat seine Konjunkturprognose deutlich gesenkt und warnt vor einer Rezession in Deutschland. Dieses Szenario gilt aber nur, wie Ökonomen sagen, ceteris paribus. Das heißt unter sonst gleichen Bedingungen. Sollte es zu einem kompletten Energieembargo gegen Russland kommen, sind die Prognosen genauso hinfällig, wie bei einer Eskalation des Krieges.

Was die Wirtschaftsweisen auch immer im Detail aus ihrer Glaskugel lesen: Die Stagflation steht ante Portas. Die Inflation war schon vor Putins Angriff auf die Ukraine eine schwere Hypothek – in den USA und in Europa. Mit dem Krieg vor unserer Haustür wird der Inflationsdruck weiter steigen. Zusammen mit dem prognostizierten Wirtschaftseinbruch hat man einen fatalen Mix, der an den Ölpreisschock der 70er-Jahre erinnert.

