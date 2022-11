Kommentar Streit über Schonvermögen, Sanktionen und Karenzzeiten – Vorhaben dürfen nicht an Kleinlichkeiten scheitern

Das Vermittlungsverfahren bietet die Chance, die Bürgergeld-Debatte zu versachlichen – und die sinnvollen Aspekte der großen Sozialstaatsreform doch noch in Kraft zu setzen.

Das Wort „Kompromiss“ sei für ihn kein Schimpfwort, sagte der SPD-Politiker. Seine Hand sei ausgestreckt. (Foto: dpa) Arbeitsminister Hubertus Heil nach der Sondersitzung des Bundesrates

Der Vermittlungsausschuss ist zuletzt etwas in Vergessenheit geraten. Nur siebenmal wurde er in der zurückliegenden Wahlperiode angerufen, in der Periode davor sogar nur dreimal. Dabei gehört das Gremium zum bewährten Instrumentarium der Konsensfindung in der föderalen Bundesrepublik. Insofern ist es auch keine Schande, wenn sich der Vermittlungsausschuss nun mit dem Bürgergeld befassen muss, das die Unionsländer gerade im Bundesrat scheitern ließen.

Im Gegenteil. In den vertraulichen Beratungen haben die Unterhändler nun die Chance, einen Kompromiss zu finden, um die große Sozialstaatsreform doch noch Wirklichkeit werden zu lassen. Erleichtert würde die Einigungssuche, wenn beide Seiten sich zu verbaler Abrüstung verpflichteten. Die Union sollte aufhören, das Bürgergeld in die Nähe eines bedingungslosen Grundeinkommens zu rücken, von dem die Reform doch ein ganzes Stück entfernt ist.