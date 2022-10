 Kommentar: Strompreisbremse: Zufallsgewinne einzusammeln ist richtig – und wahnsinnig kompliziert

Der Gaspreisbremse folgt ein Konzept für eine Strompreisbremse, die mit einer Gewinnabschöpfung bei den Stromerzeugern kombiniert werden soll. Für die Strom- und Gasverbraucher, die von den beiden Bremsen profitieren sollen, fühlt sich beides gleich an: Sie bekommen ein Basiskontingent von Strom und Gas zu einem subventionierten Preis geliefert, alles, was darüber hinausschießt, wird zu den hohen Marktpreisen abgerechnet. Doch das war es dann mit den Parallelen.

Denn während die Gaspreisbremse ganz einfach aus den Mitteln des Abwehrschirms von 200 Milliarden Euro finanziert werden soll, will die Bundesregierung das Geld für die Finanzierung der Strompreisbremse bei den Stromerzeugern einsammeln, indem sie bei einigen von ihnen 90 Prozent der sogenannten „Zufallsgewinne“ einsammelt. Das ist richtig so. Aber es ist wahnsinnig kompliziert.

Denn der Stromhandel findet nur zu einem Teil transparent an der Börse statt. Einen hohen Stellenwert haben Verträge, die Kraftwerksbetreiber direkt mit großen Abnehmern oder Zwischenhändlern abschließen.

Was in diesen Verträgen steht, weiß außer den Vertragspartnern niemand. Und es geht auch niemanden etwas an. Man kann auch den verkauften Strom nicht unbedingt einer bestimmten Anlage zuordnen. Man weiß auch nicht, ob der Strom weiterverkauft wurde oder ob das Geschäft der Absicherung dient oder luftige Spekulation darstellt.

Es dürfte schwer bis unmöglich werden, für die Vielzahl der denkbaren Fallkonstellationen eine einigermaßen schlüssige Form der Gewinnabschöpfung zu entwickeln.

Man wird sich also behelfen müssen mit Näherungswerten, Benchmarks und Mitwirkungspflichten, mit Plausibilitätskontrollen und Wirtschaftsprüfer-Testaten. Der Komplexität sind keine Grenzen gesetzt, dem Aufbau von Bürokratie ebenso wenig.

Dass das Ganze unter hohem Zeitdruck entwickelt werden muss, verstärkt die Probleme noch. Es gehört nicht viel Mut zu der Prognose, dass über viele Fälle von Gewinnabschöpfungen am Ende vor Gericht gestritten werden wird.

Den absehbaren Problemen stehen leider keine sicher kalkulierbaren Einnahmen gegenüber. So wird die Bundesregierung am Ende ein Instrument entwickeln, das fehlerbehaftet ist und dessen Nutzen sich nicht sicher vorhersagen lässt. Leider sind keine Alternativen in Sicht. Es wäre unerträglich, den Betreibern die Zufallsgewinne zu belassen und Stromverbraucher in wirtschaftliche Not zu bringen.

