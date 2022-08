Kommentar Tag der deutschen Energie-Einheit: Es braucht ein Konzept, das Gas-Sparen und Entlasten verbindet

Die Bemühungen in Berlin sind unbestritten, doch sie reichen nicht. Die Bundesregierung muss das Gas-Wirrwarr zumindest dort beenden, wo sie es kann: im eigenen Land.

Die Bundesregierung hat sich schon auf erste Schritte wie eine Ausweitung des Wohngelds mit einem Heizkostenzuschuss verständigt. (Foto: IMAGO/Christian Ohde) Gasheizung

Die Feierlichkeiten könnten trist ausfallen. Zwei Tage bevor die Bundesrepublik den Tag der Deutschen Einheit begeht, kommt auf die Bürger eine erhebliche Last zu. Am 1. Oktober startet die neue Gasumlage. 2,4 Cent je Kilowattstunde wird sie betragen. Für eine vierköpfige Familie wären das etwa 600 Euro Mehrkosten pro Jahr – bis 2024.

Doch das Motto des 3. Oktober – die Einheit – wäre auch beim Gas ein guter Ratgeber. Es braucht mehr Einheit in den Maßnahmen, im Zusammenspiel von Be- und Entlastungen. Ein übergreifendes Konzept, das klare Anreize zum Sparen schafft und gleichzeitig zielgenau abfedert. Und das, gewissermaßen als Tag der deutschen Energie-Einheit, spätestens am 1. Oktober.