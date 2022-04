Kommentar Telekommunikation – eine Branche mit Doppelbelastung

Der Fall Vodafone zeigt: Die Malaise von Orange, Telefónica & Co. mag vielerorts hausgemacht sein. Gleichzeitig spiegelt sie ein strukturelles Problem.

In Barcelona war der Frust allgegenwärtig. Auf dem Mobile World Congress, der größten Mobilfunk- und Telekommesse der Welt, konnte man in diesem Jahr viele Pessimisten treffen. Die Manager, Berater und anderen Führungskräfte aus Europa sahen ihre Branche im Niedergang. Es droht demnach eine Deklassierung in low motion.

Der Grund: Die großen Telekommunikationskonzerne des Kontinents müssen jedes Jahr Milliarden in ihre Infrastruktur investieren, um dem wachsenden Datenhunger ihrer Kunden Herr zu bleiben. Angesichts strenger Regulierung können sie aber nur auf vergleichsweise schmale Zugewinne hoffen.

Zum Teil sind die Probleme von Deutscher Telekom, Telefónica und Vodafone zwar hausgemacht. Das Management hat vielerorts Trends verschlafen und war unfähig, digitale Produkte zu entwickeln, die mit denen der amerikanischen Tech-Industrie mithalten können.

Strukturell haben die Pessimisten einen Punkt