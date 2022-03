Kommentar Teslas Aktiensplit wird an der Börse gefeiert – dabei sollte er nachdenklich machen

Aktiensplits werden als Dienst am Kleinanleger verkauft. Häufig geht es aber darum, die letzte Nachfrage aus dem Markt hinauszupressen.

Eine Aktie des Autobauers kostet aktuell mehr als 1000 Dollar. (Foto: AP) Tesla

Düsseldorf Nun also auch Tesla: Der E-Auto-Bauer plant einen Aktiensplit – als dritter Tech-Riese nach Börsenbewertung innerhalb kurzer Zeit. Die Google-Mutter Alphabet hat ihre Pläne Anfang Februar verkündet, der Onlinehändler Amazon Mitte März.

An der Börse wird das gefeiert, für die Tesla-Aktie ging es am Montag um acht Prozent aufwärts. Dabei sollte die Nachricht eher nachdenklich machen.

Denn diese Splits sind auch ein Mittel, um am Ende einer Rally auf Kosten der Kleinanleger noch einmal den Kurs zu pflegen. Die Masche funktioniert, wie eine Studie der Bank of America zeigt. Demnach sind 1980 Aktien im US-Index S&P 500 in den zwölf Monaten nach der Ankündigung im Schnitt um ein Viertel im Wert gestiegen.

Verkauft wird ein Aktiensplit stets als Dienst am Kleinanleger. Er soll sich auch eine Aktie leisten können und damit die Chance haben, am Wertzuwachs der Konzerne zu partizipieren.

