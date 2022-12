Kommentar Teure Sozialversicherung: Der bittere Neujahrsgruß der Ampel

Die Arbeitslosen- und gesetzliche Krankenversicherung werden zum Jahreswechsel teurer. Weniger Netto vom Brutto ist in diesen Zeiten kaum vermittelbar.

Berlin Viele Deutsche dürften ihren ersten Gehaltszettel im neuen Jahr nicht mehr wiedererkennen. Der Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung steigt auf ein neues Rekordhoch. Auch die Arbeitslosenversicherung wird erstmals seit 2011 teurer.

Weniger Netto vom Brutto: Das ist für die arbeitende Bevölkerung und deren Arbeitgeber ein bitterer Neujahrsgruß. Das ist kaum vermittelbar, gerade in Zeiten, in denen ohnehin vieles teurer wird und manche schon vor einer Deindustrialisierung warnen, wie der frühere Siemens-Chef Joe Kaeser oder zuletzt der Kettensägenunternehmer Nikolas Stihl.

Wofür die höheren Beiträge eigentlich?, werden sich viele fragen. Deutschland hat eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, liegt aber an vielen Ecken und Enden in Trümmern. Das ist, als würde man Miete für ein Penthouse in der Münchner Innenstadt zahlen, aber in einer Garage wohnen.