Kommentar Thyssen-Krupp muss bei der grünen Transformation in Vorleistung gehen

Bei der Dekarbonisierung der Stahlsparte sollte der Ruhrkonzern nicht zaudern. Die Weichen für die Zukunft der Stahlindustrie werden jetzt gestellt.

Die Vorstandsvorsitzende von Thyssen-Krupp sollte die Transformation der Stahlsparte aktiv gestaltet. (Foto: dpa) Martina Merz

Die deutsche Industrie hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass langfristig angelegte Strategien nur so lange Gültigkeit besitzen, bis eine externe Krise alles wieder in Frage stellt. Schon seit Beginn der Pandemie fahren viele Unternehmen deshalb „auf Sicht“ – was bedeutet, sich jederzeit alle Optionen offenzuhalten, um flexibel auf neue Gegebenheiten reagieren zu können.

Auch Thyssen-Krupps Entscheidung, die Stahlsparte angesichts des Ukrainekriegs vorerst doch nicht zu verselbstständigen, fällt darunter. Sie ist verständlich. Denn derzeit lässt sich kaum seriös abschätzen, wie viel Kapital nötig sein wird, um die Folgen des Kriegs abzufedern und gleichzeitig den Wechsel auf klimaneutrale Produktionsverfahren bei der Stahlherstellung zu finanzieren.

Der Betriebsrat rechnet mit einem Finanzbedarf von 3,2 Milliarden Euro. Die Stahlsparte in so einer Lage in die Selbstständigkeit zu entlassen, wäre fahrlässig.

