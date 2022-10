Kommentar Trotz hoher Gaspreise: Bloß keine Handelskriege

Unternehmen, die unter hohen Energiekosten leiden, haben derzeit das Nachsehen. Doch die Gaskrise darf nicht zum Grund für Protektionismus werden.

Mit einem sogenannten Gas-Auktionsmodell will die Bundesregierung der Industrie Anreize geben, Gas einzusparen und dieses gegen Entgelt etwa zum Heizen zur Verfügung zu stellen. (Foto: dpa) Erdgas in der Industrie

Wenn deutsche Industrievertreter dieser Tage auf die Lage der Konkurrenz in den USA, in Ungarn oder in der Türkei blicken, dürften die meisten von ihnen einen gewissen Neid empfinden. Denn während hierzulande wegen der Gaskrise über Rationierungen, Abschaltungen und Notfallpläne diskutiert wird, erfreuen sich viele Länder, die derzeit nicht unter der kriegsbedingten Gasknappheit und den damit verbundenen hohen Energiekosten leiden, an einem Erstarken ihrer industriellen Wettbewerbsfähigkeit.

Das Nachsehen haben hingegen jene Unternehmen, die wegen der hohen Energiekosten derzeit in großem Umfang Marktanteile verlieren. Darauf mit Handelsbeschränkungen zu reagieren, um so wieder einen vermeintlich „faireren“ Wettbewerb herzustellen (wie das beispielsweise für den Import von CO2-intensiven Produkten aus dem Ausland derzeit im Rahmen des „Carbon Border Adjustment Mechanism“ in der EU diskutiert wird), wäre jedoch die falsche Antwort.