Kommentar Trump stolpert über Amerikas Prüderie

Als Präsident mag er Schlimmeres als eine vertuschte Affäre angestellt haben, doch in Amerika stolpern Politiker auch schon mal über vermeintliche Nebensächlichkeiten.

Die amerikanische Historie ist voller Beispiele, bei denen bekannte Figuren durch vermeintliche Nebensächlichkeiten ins Stolpern gerieten. Der Mafia-Pate Al Capone ist nicht über seine Morde, sondern über seine Steuern gestürzt. US-Präsident Bill Clinton wäre beinahe über sein Verhältnis mit Monica Lewinsky zu Fall gekommen. Und auch Donald Trump könnte über die Folgen seiner vermeintlichen Affäre mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels stolpern.

Die angebliche russische Beeinflussung der Präsidentschaftswahl konnte die Justiz ihm nicht nachweisen. Die Kommission zu dem Sturm auf das Kapitol hat bislang auch kein Ergebnis gebracht. Aber das Verhältnis zu einer Pornoschauspielerin, das könnte nun den Ex-Präsidenten in ernste Schwierigkeiten bringen.

Natürlich geht es in dem laufenden Prozess offiziell nicht um sein Verhältnis zu Stormy Daniels. Es geht um die Frage, ob er die Schweigegeldzahlungen fälschlicherweise als Geschäftsausgaben gebucht hat und ob diese nicht eigentlich als Wahlkampfspenden hätten deklariert werden müssen.

Und einmal ganz nüchtern betrachtet: Schweigegeldzahlungen sind legal. In der Geschäftswelt sind sie durchaus üblich – „Non Disclosure Agreements“ unterschreiben ehemalige Mitarbeiter ebenso wie Businesspartner. Frau Daniels hat die Zahlung angenommen und einen Vertrag unterschrieben. „The Art of the Deal“ – wie Trump einst sein Buch titulierte.



Auch die Tatsache, dass ein Frauenheld alter Schule wie Trump eine Affäre mit einer Pornodarstellerin hatte, kann nicht wirklich schockieren. Egal wie verwerflich man sein Verhalten gegenüber Frauen persönlich finden mag. Es handelte sich zudem um zwei erwachsene Personen, die genau wussten, worauf sie sich einließen. Daniels war weder minderjährig noch ihm beruflich unterstellt, sodass er dieses Machtgefälle hätte ausnutzen können.

In Amerika stolpert man über vermeintliche Nebensächlichkeiten

Dennoch hat das Wahlkampfteam wegen der öffentlichen Moral darin wohl ein Problem gesehen und so wurde das Schweigegeld bezahlt, was Trump nun zum Verhängnis werden könnte.

Juristisch mag der Prozess völlig korrekt sein. Aber man kann Trump sicherlich Schlimmeres vorwerfen als eine vertuschte Affäre. Dass er etwa die Ausschreitungen am 6. Januar angeheizt hat und damit fast einen Staatsstreich angestachelt hat, dürfte moralisch schwerer wiegen als eine von vielen Affären.

Aber wir sind in Amerika. Und da stolpert man über vermeintliche Nebensächlichkeiten oder eben über Prüderie.



