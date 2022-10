Kommentar TTIP 2.0: Wann, wenn nicht jetzt?

Das Bundeskanzleramt will einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen mit den USA nehmen. Dies hat Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) in einem Positionspapier niedergeschrieben.

Die erwartbare Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: im Ernst jetzt? Wir führen Selbstgespräche über ein Abkommen, das weder in Washington noch in Brüssel ernsthaft verfolgt wird und gegen das die Deutschen selbst vor nicht allzu langer Zeit auf die Straße gegangen sind. Haben wir nichts Wichtigeres zu tun?

Solche Einwände offenbaren dreierlei: Wie sehr sich in Deutschland in den Wohlstandsjahren des vergangenen Jahrzehnts Ambitionslosigkeit eingenistet hat. Wie sehr sich derzeit abzeichnende Handelskonflikte zwischen der EU und den USA unterschätzt werden. Und drittens: dass die Dimension der Zeitenwende offenbar noch nicht von allen verstanden wurde.

Wann, wenn nicht jetzt, müsste es richtigerweise heißen. Ein Handelsabkommen mit den USA wäre genau das geoökonomische Signal, das es nach der Zeitenwende braucht. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und einer drohenden Zweiteilung der Weltwirtschaft.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Scholz sollte das Momentum nutzen, ein neues Handelsabkommen zur Chefsache machen und eine Initiative starten – warum nicht schon beim Europäischen Rat diese Woche? Der Kanzler könnte so international den Beweis antreten, dass Deutschland unter seiner Führung anders als in der Vergangenheit den Freihandel nicht nur in Sonntagsreden beschwört, sondern wieder lebt.

„Das TTIP war ein Lehrstück für politisches Kollektivversagen“

Im vorigen Jahrzehnt war der letzte Anlauf für ein Abkommen mit den USA – kurz „TTIP“ genannt – vor allem an der Angst vor dem Import von Chlorhühnern gescheitert, die angeblich auf deutschen Tellern landen würden. Das Scheitern TTIPs war ein Lehrstück für politisches Kollektivversagen: CDU-Kanzlerin Angela Merkel agierte zu zaghaft, der damalige SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel kippte angesichts des öffentlichen Widerstands irgendwann um, und die Grünen warfen sich der Anti-Globalisierungsbewegung um den Hals.

>> Lesen Sie auch: Gastkommentar – Die Welt wird neu verteilt und wir schwächen unsere Industrie weiter selbst

Mit den Folgen der Anti-TTIP-Hysterie hat Deutschland bis heute zu kämpfen. In Washington und in Brüssel gilt die Bundesrepublik in Handelsfragen seither als unsicherer Partner.

Gleichzeitig blieben für die gesamte EU zum Greifen nahe Wohlstandgewinne aus. Dabei lautet eine der wenigen Gewissheiten in der Wirtschaftswissenschaft: Freihandel schafft Wohlstand. Dass ausgerechnet das von der Globalisierung stark profitierende Deutschland diesen Grundsatz ignorierte und stattdessen in globalisierungskritischer Pose das Abkommen verhinderte, ist ein Treppenwitz in der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

Vor wenigen Jahren gingen die Deutschen noch gegen das Abkommen auf die Straße. (Foto: dpa) Demonstration gegen TTIP 2015

Ein neues Freihandelsabkommen birgt sogar noch größere Chancen als TTIP. Nicht China, sondern die USA sind bis heute Exportland Nummer eins für deutsche Unternehmen. Diese Stellung dürften die USA angesichts der geoökonomischen Strategie Chinas eher ausbauen.

„TTIP 2.0“ ist ein schweres Unterfangen

Würden Handelshürden abgebaut, würden aber nicht nur mehr Waren über den Atlantik verschifft, deutsche Firmen könnten zugleich ihre globalen Wertschöpfungsketten leichter absichern. Auch böte ein Abkommen die Chance, heraufziehende Handelskonflikte zu entschärfen. US-Präsident Joe Biden wird in Brüssel vorgeworfen, durch eine Reihe von Maßnahmen die alte „Buy American“-Doktrin in ein grünes Gewand zu hüllen.

Natürlich ist vor diesem Hintergrund ein „TTIP 2.0“ ein schweres Unterfangen. Aber dass sich Ambition auf internationaler Bühne auszahlen kann, weiß Scholz eigentlich am besten: Als er als Finanzminister einen Anlauf für eine globale Mindeststeuer unternahm, dachten auch die wenigsten, er hätte damit Aussicht auf Erfolg.

Mehr: Bundeskanzleramt will neues Freihandelsabkommen mit den USA