Kommentar Twitter verhält sich im Ukraine-Krieg fahrlässig und verantwortungslos

Das soziale Netzwerk braucht dringend schärfere Kontrollen. Elon Musks Einstieg bei Twitter macht in der Hinsicht keine Hoffnung.

Sein Einstieg bei Twitter verheißt nichts Gutes. (Foto: AP) Elon Musk

Kriege werden heute auch über Twitter geführt. Die Nutzer des Netzwerks erfuhren am Samstagabend früher als Fernsehzuschauer oder Zeitungsleser, welch obszönes Grauen Russlands Armee offenbar in Butscha zurückgelassen hat. Das ukrainische Militär hatte dort ein Video mit dem Titel „New Srebrenica“ veröffentlicht, das Soldaten bei der Fahrt durch den Kiewer Vorort aufgenommen hatten.

Der Tweet war der erste Dominostein in einer Kette, die mindestens in neuen Sanktionen münden dürfte. Der Fall zeigt den großen Einfluss, den Twitter heute auf die Weltöffentlichkeit ausübt. Wenn die russische oder die ukrainische Führung eine Botschaft absetzen wollen, ist Twitter ihre erste Wahl. Dort erreichen sie Regierungschefs, Wirtschaftsbosse und vor allem Journalisten, die ihre Botschaften in die Welt tragen.

Es gibt heute kaum einen effizienteren PR-Kanal – auch weil er nach wie vor nur lax kontrolliert wird.