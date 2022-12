Kommentar Twitter zeigt den Fehlschlag der Demokratur

Es ist der Traum einer Diktatur: Man sortiert erst unliebsame Wähler aus und lässt sich vom Rest dann als Big Boss wählen. „Demokratur“ nennt man auch diese Art von „gelenkter Demokratie“.

Richtige Diktatoren müssen mitunter zu rüden Methoden greifen. Also entweder mögliche Konkurrenten gar nicht erst zur Wahl zulassen oder gleich ins Gefängnis sperren – wenn nicht noch Schlimmeres. Die schmerzfreiere Alternative ist, die Wahl einfach zu fälschen. Keine so erfolgversprechende Methode, das hat die Geschichte gezeigt, ist dagegen, eine angebliche Wahlfälschung herbeizulügen und seine Anhänger zum Sturm aufs Parlament aufzuhetzen; das hat Donald Trump erfahren.

Bei Twitter ist alles viel einfacher. Wer gegen Elon Musk, den neuen Chef, stänkert, kann ganz einfach gesperrt werden. Das ist in den vergangenen Tagen ständig passiert. Dabei ging es, glaubt man den Meldungen auf Twitter, ziemlich hin und her, mancher gesperrte Account wurde auch wieder entsperrt. Außerdem hat Musk Donald Trump wieder zugelassen und unter dem Banner der Meinungsfreiheit die ihm genehme Art von Lügen wieder für unbedenklich erklärt.

Wie viele Diktatoren will Musk nicht nur die Macht haben – die er bei Twitter ja hat. Er will geliebt werden. Und, das zeigt die Geschichte, solche Gestalten brauchen als Liebeszeugnis hin und wieder ein Referendum. Also fragte Musk auf Twitter: Wollt ihr mich als Twitter-Chef? Und kassierte eine Absage, die Mehrheit stimmte gegen ihn.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Eine bittere Niederlage. Und gleich die zweite in Folge: Der arme Mann ist ja inzwischen auch nicht mehr der reichste weltweit. Wir werden sehen, was daraus wird. Musk ist zu sehr Geschäftsmann, um alle zu sperren, die gegen ihn gestimmt haben. Vielleicht fliegt er aus Verzweiflung zum Mars, da will er ja ohnehin schon lange hin.

Mehr: Mehrheit stimmt für Rücktritt von Elon Musk als Twitter-Chef