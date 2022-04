Kommentar Übernahmeangebot für die Aareal Bank: Nicht auf den Einstieg kommt es an, sondern auf den Ausstieg

Deutsche Banken sind bei Finanzinvestoren gefragt. Auf den ersten Blick ergeben die Beteiligungen Sinn – aber ein erfolgreicher Ausstieg ist noch keinem Investor gelungen.

Beim ersten Anlauf scheiterte der geplante Verkauf des Wiesbadener Immobilienfinanzierers. Beim zweiten Versuch sehen die Chancen für zwei Finanzinvestoren besser aus. (Foto: PR) Das Logo der Aareal Bank

Mangelnde Entschlossenheit kann man Advent und Centerbridge nicht vorwerfen. Nur zwei Monate nach dem Scheitern ihres Übernahmeangebots wagen die beiden Finanzinvestoren einen neuen Anlauf, den Wiesbadener Immobilienfinanzierer Aareal zu kaufen.

Dieses Mal dürften die Chancen besser stehen: Die streitbaren Aareal-Großaktionäre, die damals die Übernahme erfolgreich sabotiert hatten, signalisieren jetzt, dass sie das neue lukrativere Angebot annehmen werden.

Damit dürfte eine weitere deutsche Bank ins Eigentum von Private Equity-Investoren übergehen. Klappt der Deal, fände sich die Aareal in guter Gesellschaft: Die US-Beteiligungsgesellschaft Cerberus war gemeinsam mit JC Flowers federführend an der Übernahme der kränkelnden HSH Nordbank beteiligt, die heute unter dem Namen Hamburg Commercial Bank firmiert. Lone Star hat die in der Finanzkrise zu zweifelhaftem Ruhm gelangte IKB übernommen und ein Konsortium rund um Apollo die Oldenburgische Landesbank.