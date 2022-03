Kommentar Um Putin aufzuhalten, müssen die Energie-Importe gestoppt werden

Friedensdemo gegen den Krieg in der Ukraine in Mannheim.

Jede Tankfüllung Benzin und jedes Grad mehr in der Wohnung finanzieren auch Wladimir Putins Krieg. Mit etwa 700 Millionen Euro füllen westliche Konsumentinnen und Verbraucher täglich die Kriegskasse des Moskauer Potentaten allein durch seine Öl- und Gasverkäufe.

Seine Einnahmen daraus bringen ihm das Geld für den Bau von Panzern, für den Sold seiner Soldateska und nicht zuletzt für seinen Unterdrückungsapparat daheim, mit dem er Antikriegsproteste verhindert.

Nun kann der einzelne Autofahrer oder die Gaskundin allein durch weniger Verbrauch dabei helfen, Putin den Krieg zumindest zu erschweren. Ein wirklich wirksamer Schritt wäre es, alle Öl- und Gasimporte aus Russland in den Westen zu stoppen.

Oder wenn Russland jedweder Zahlungsverkehr in Dollar, Euro, Yen, Pfund und Franken untersagt, also das sogenannte Euro- und Dollar-Clearing verboten würde. Dann wären sogar Hartwährungserlöse faktisch unbrauchbar.

Bisher bekommen russische Öl- und Gaslieferanten noch Dollar und Euro auf Konten etwa der Gazprombank. Diese Überweisungen wären wertlos, wenn das Clearing für russische Institute nicht mehr möglich wäre.

Skeptische Sicht auf Unterstützung der Ukraine durch Nato-Militär

Noch sind das eher theoretische Diskussionen. Denn zu groß ist die Furcht vor den direkten Folgen für die Bürger. Viele können dann nicht mehr uneingeschränkt heizen oder Auto fahren. Viele Chemikalien können nicht produziert werden. Kein Stahl kann gekocht werden. Ein Ende russischer Öl- und Gaslieferungen hätte für Deutschland heftige Folgen. Keine Frage.

Aber eines wird ziemlich sicher kommen: Die grauenvollen Bilder zerschossener Städte, von Weltkulturerbe wie Kiews Höhlenkloster, von immer mehr Toten in Trümmern.

Wer heute schon sehen will, was Kiew, Charkiw, vielleicht Odessa und Lwiw bevorsteht, schaue sich die Bilder aus Grosny oder Aleppo an. Putin hat nie vor Massenmord an wehrlosen und unbeteiligten Menschen zurückgeschreckt.

Er will die Ukraine brechen, wie er den Widerstand in Tschetschenien und Syrien gebrochen hat: rücksichtslos, bewusst vernichtend und abschreckend brutal. Diese Bilder werden uns erschüttern und hilflos wütend machen.

Wer eine Unterstützung der Ukraine durch Nato-Militärs skeptisch sieht, weil das einen Atomkrieg zur Folge haben könnte, wird sich vielleicht am Ende doch fragen: Sind die Kosten eines Stopps der russischen Energie-Importe nicht doch tragbar?

Mehr: Preisschock an den Öl- und Gasmärkten: Droht jetzt eine weltweite Rezession?