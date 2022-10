Der Kremlchef ist längst nicht geschlagen. Aber er bekommt nun offen Widerspruch und wird von den Ukrainern als Scheinriese entlarvt. Vor allem aber hat er seinen Einsatz gefährlich erhöht.

Die Kritik an dem russischen Präsidenten wird lauter. (Foto: mauritius images / 360b / Alamy / Alamy Stock Photos) Wladimir Putin

Das schlimmste Geschenk zu seinem 70. Geburtstag bekam der russische Tyrann Wladimir Putin nur wenige Stunden nach seiner Jubiläumsfeier: Am Samstagmorgen flog ein Teil der von ihm persönlich eingeweihten Brücke vom russischen Festland auf die annektierte ukrainische Halbinsel Krim in die Luft. Und dies nur wenige Tage nachdem Moskaus Herrscher im Kreml feierlich verkündet hatte, weitere 15 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets würden für „immer russisch“ sein.

Putin wird gedemütigt. Konnte ihm dies bisher weitgehend egal sein, weil Fernsehen und Presse fast nahezu in der Hand des Kremls sind, so muss er seit Tagen etwas völlig Ungewohntes erleben: Via Mattscheibe und auch aus seinem engsten Kreis gibt es hörbar Widerspruch an der Kriegsführung.

Zum zweiten Mal hat Putin nun den Kommandeur seines Angriffskriegs ausgetauscht. Nun soll es der wegen seiner Skrupellosigkeit „General Armageddon“ genannte General Sergej Surowikin richten.

