Die veröffentlichten Nachrichten zeigen, wie abgehoben und arrogant der Manager agiert. Zu einem Rücktritt von Mathias Döpfner wird es gleichwohl nicht kommen.

Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE hat mit seinen fragwürdigen Nachrichten schlechten Führungsstil gezeigt. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Mathias Döpfner

Schon wieder Axel Springer! Schon wieder Mathias Döpfner! Normalerweise setzt ein Verlagshaus Inhalte über andere in die Welt, ausgerechnet die Heimstatt von „Bild“ aber wartet damit auf, abträgliche Nachrichten über sich selbst zu produzieren. In der Sprache der Boulevardzeitung: noch so ein „Döpfner-Beben“.

Dieses Beben entstand, weil erneut Zitate aus mitternächtlicher privater Onlinekommunikation in der deutschen Presselandschaft zirkulieren, eruptiv dahingeworfen in männerbündlerischer Uns-gehört-die-Welt-Prosa. Da werden vom CEO und Großaktionär Döpfner pauschal „Ossis“ als „Kommunisten oder Faschisten“ diffamiert, da taucht Angela Merkel als „Sargnagel der Demokratie“ auf und sind führende Politiker auf einmal Leute, die „hätten früher nicht mal ne Sparkasse führen dürfen“.

Manches mag im (misslungenen) Versuch entstanden sein, satirisch zu übertreiben. Auch fehlt der Kontext. Abstriche sind zu machen. Und doch zeigen die Fundstücke aus etlichen Chats und Mails, in welche Richtung der erste Mann bei Springer denkt.

