 Kommentar : Unrühmlicher Spitzenplatz im Steuerranking: Eine systematische Entlastung ist fällig

Eine strukturelle Reform bei den Einnahmen verbunden mit einer kritischen Überprüfung der Ausgaben ist dringend notwendig. Doch der Ampelkoalition fehlt der Mut.

Anlass für umfassende Reformen. (Foto: imago images/Waldmüller) Logo des Bundesfinanzministeriums

Es ist ein unrühmlicher zweiter Platz: In einem Ranking der Industrieländerorganisation OECD ist Deutschland bei der Belastung von Arbeitseinkommen durch Steuern und Sozialabgaben Vizeweltmeister. Nur in Belgien muss ein Durchschnittsverdiener mehr an den Staat abführen. Und anders als bei früheren Untersuchungen zeigt sich mittlerweile nicht nur bei gut verdienenden Singles eine vergleichsweise hohe Belastung, sondern auch bei Familien.

Auch wenn solch internationale Vergleiche manche Unzulänglichkeiten aufweisen, sind die Zahlen ein bedenklicher Befund – und eine Handlungsaufforderung für die Politik. Dies gilt umso mehr als sich die Belastungssituation schon bald weiter verschärfen wird.

Bei den Krankenversicherungen werden deutliche Beitragserhöhungen erwartet. Auch der Arbeitslosenbeitrag dürfte absehbar steigen, die Reserven der Bundesagentur für Arbeit sind aufgebraucht. Und die Rentenversicherung läuft ohnehin in ein großes Finanzierungsproblem, das bisher nur durch einen immer höheren Zuschuss aus dem Bundeshaushalt gemildert wurde.