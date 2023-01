Kommentar Unternehmen schaden ihren Interessen, wenn sie Milliardenabschreibungen verzögern

Die Unternehmen sollten Bilanzbereinigungen nicht scheuen. Oft sind solche Hiobsbotschaften der Auftakt für einen Neuanfang – auch an der Börse.

Mit 43,5 Milliarden Euro hat Bayer so viel Goodwill in der Bilanz stehen wie kein anderer deutscher Konzern. (Foto: AFP) Bayer-Logo

Mindestens viereinhalb Milliarden Euro Nettogewinn im Jahr 2022 hatten Analysten für BASF erwartet. Tatsächlich wird es ein Minus von 1,4 Milliarden Euro. Grund ist eine Milliardenabschreibung auf das Russland-Geschäft der Gastochter Wintershall. Zuvor war bereits der Spezialchemiekonzern Covestro aufgrund von Abschreibungen auf Anlagevermögen in die roten Zahlen gerutscht.

Doch wer erwartet hat, dass die Aktienkurse deshalb abstürzen, lag falsch. Beide Chemieaktien laufen seit Wochen an der Börse prächtig. Daran änderten auch die vermeintlichen Hiobsbotschaften nichts. Denn es handelte sich in beiden Fällen um ein unvermeidliches Eingeständnis. Endlich kommuniziert und bilanziell verbucht, ebnet es den Weg für einen Neuanfang.

Doch es geht nicht nur um Anlagevermögen und wertlos gewordene Russlandgeschäfte. Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren immer höhere Geschäfts- und Firmenwerte (Goodwill) angehäuft, die sich nicht in allen Fällen noch so rechnen wie ursprünglich erhofft. Auch hier drohen Abschreibungen.