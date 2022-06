Kommentar Unternehmen sollten sich nicht vom billigen Euro blenden lassen

Die exportstarken deutschen Konzerne profitieren derzeit von der schwachen Währung. Doch der Effekt ist vorübergehend. Unternehmen sollten schon jetzt die Schweizer Strategie fahren.

Der Euro dürfte wieder steigen, wenn die EZB die Zinsen mehrfach anheben wird. (Foto: Imago) Euro-Münze

Inmitten der vielen konjunktur- und kriegsbedingten Krisen treibt derzeit vor allem der schwache Euro die Gewinne der exportstarken deutschen Unternehmen. Sie verkaufen ihre Waren auf dem Weltmarkt günstiger, weil der Euro zum Dollar binnen eines Jahres gut zwölf Prozent an Wert verloren hat. Zugleich nehmen sie für ihre in Amerika und weiten Teilen Asiens verkauften Produkte und Dienstleistungen mehr ein, sobald sie ihre Erträge in Euro umrechnen.

Allein dieser Effekt steuert bei den 40 Dax-Konzernen in diesem Jahr einen Zusatzgewinn von mehr als zehn, vermutlich sogar mehr als 20 Milliarden Euro bei.

So erfreulich dieser Ertragsschub auch ist, über den Zustand und die tatsächliche Entwicklung der Firmen sagt dieser unverhoffte Währungs- und Umrechnungseffekt wenig aus. Denn es sind nur vorübergehende Effekte.