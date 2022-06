Kommentar Verbraucher werden von Habecks Gaskraftwerke-Entscheidung profitieren

Der Wirtschaftsminister muss alte Kohlekraftwerke wiederbeleben, um die Gasversorgungskrise zu meistern. Das fällt ihm schwer. Stromverbraucher werden es ihm danken.

Die Aktivierung der Kohlekraftwerke dürfte für den Grünen-Minister besonders bitter sein. (Foto: dpa) Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Am Sonntag hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein Zeichen gesetzt. Er hat laut und deutlich gesagt, dass Gaskraftwerke möglichst schnell vom Netz gehen sollen, damit mehr Erdgas für die Befüllung der Gasspeicher zur Verfügung steht. Als Ersatz gehen alte, mit Kohle und Öl betriebene Kraftwerke wieder in Betrieb.

Aus klimapolitischer Sicht ist das misslich. Zwar wird der CO2-Ausstoß im Energiesektor durch das europäische Emissionshandelssystem begrenzt; die Gefahr, dass die CO2-Emissionen des Energiesektors in ungeahnte Höhen schießen, besteht daher nicht. Doch der Symbolgehalt der Entscheidung ist verheerend: Ausgerechnet ein Wirtschaftsminister der Grünen muss sich der Erkenntnis stellen, dass die alten CO2-Schleudern in Zeiten wie diesen unverzichtbar sind. Das Argument der Braunkohlekraftwerksbetreiber, Braunkohle sei die einzige nationale Energiereserve, die kostengünstig und in großen Mengen zur Verfügung stehe, hat damit neue Bedeutung erlangt.