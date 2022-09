Kommentar Vieles spricht für eine anhaltende Tristesse an der Börse

Ein paar Tage aufwärts, ehe es anschließend wieder für längere Zeit kräftig abwärts geht. Genau das kennzeichnet eine Baisse, also eine längerfristige Abwärtsbewegung an den Börsen. Viel spricht dafür, dass dieser schmerzliche Prozess noch nicht zu Ende ist.

Dabei dürfte sich inzwischen vermutlich jeder die Frage stellen, ob die vielen Krisen inzwischen nicht allseits bekannt sind und deshalb keine Kursrückgänge mehr auslösen sollten. Ob also die Skeptiker nicht längst ihre Aktien verkauft haben.

In dem Fall wäre der Markt „bereinigt“ und startklar für eine neue Aufwärtsbewegung. Nicht einmal neue und schlechte Nachrichten könnten in solch einem Szenario den Kursen etwas anhaben.

Im März 2003 etwa stiegen nach einer dreijährigen Talfahrt die Kurse, obwohl der damals gerade begonnene Irakkrieg die Welt in Schockstarre versetzte, Deutschland mit anderen Industrieländern in eine Rezession rutschte und viele Unternehmen Verluste bilanzierten. Doch die Kurse legten zu, weil verkauft hatte, wer verkaufen wollte. Die wenigen Mutigen, die auf eine bessere Zukunft setzten, sorgten für die Trendwende nach oben.

Doch so weit sind wir im September 2022 wohl noch nicht. Die Risiken bleiben größer als die Chancen, solange die Rezession in Europa und in vielen anderen Industrieländern erwartet wird, aber immer noch keine Realität ist.

Die Abwärtsrisiken sind auch deshalb höher, weil die Folgen einer drohenden Gasknappheit infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine nicht absehbar sind.

Schließlich sind die Kursrisiken größer, weil niemand weiß, wie oft und wie stark die Notenbanken noch die Zinsen erhöhen werden, um damit die rasant steigende Inflation in den Griff zu bekommen – auch auf Kosten einer Rezession. Höhere Zinsen verteuern für Unternehmen und Verbraucher die Kredite, schmälern deshalb Gewinne und Investitionen – und sind deshalb Gift für die Aktienmärkte und die angeschlagene Konjunktur.

In solch schwierigen Zeiten lautet der Ratschlag: Bares vorhalten und bei fallenden Kursen peu à peu zugreifen. Entweder bei Aktien, die schon lange auf dem Wunschzettel stehen, aber zu stark im Kurs gestiegen und zu teuer waren. Oder aber bei ganzen Börsenindizes in Form von ETFs, um so auf deutsche, europäische, asiatische, amerikanische Unternehmen oder gleich auf die ganze Welt zu setzen.

Viel spricht für US-Aktien. In der größten Volkswirtschaft gibt es mehr zukunftsfähige Unternehmen in angesagten Branchen wie der Technologie. Europa ist dagegen näher am Kriegsgeschehen.

Allerdings hat auf dem heimischen Kontinent, und vor allem in Deutschland, der Bewertungsabschlag gegenüber US-Aktien ein historisch hohes Niveau erreicht. Die Aktien sind also sehr viel preiswerter.

Deshalb sollte sich niemand wundern, wenn der Dax und Euro Stoxx 50 in einer beginnenden Erholung und nach einem Kriegsende – von beidem sind wir noch weit entfernt – vorübergehend stärker steigen. Solche Nachholeffekte gehören genauso zum Einmaleins der Börse wie die Gewissheit, dass einer Baisse noch immer eine neue Hausse gefolgt ist.

