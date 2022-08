Kommentar Volkswagen mit seiner Minen-Beteiligung in Kanada ist nur der Anfang

Hinter der Beteiligung von Volkswagen an Minenbetreibern aus Kanada steckt mehr, als die bloße Absicht, Nickel, Kupfer und Kobalt für die Elektromobilität zu beschaffen. Die Beteiligung zeigt, dass bei der industriellen Liefer- und Wertschöpfungskette eine weltumspannende Veränderung angebrochen ist.

Konzerne aus westlichen Industriestaaten sehen sich einer globalisierten Weltwirtschaft gegenüber, in der durch politische Einflusssphären neue Regeln definiert werden. Die russische Invasion in der Ukraine, die aggressive Taiwanpolitik Chinas und der weiterhin geltende Anspruch der USA, als letzte verbliebene Supermacht sowohl wirtschaftlich als auch politisch auf der Weltbühne Einfluss zu nehmen, schränken den freien Waren- und Handelsverkehr ein und beeinflussen Investitionsentscheidungen.

Unter diesen Umständen können große Abhängigkeiten von Rohstofflieferanten, Zulieferern oder einzelnen Absatzmärkten für Unternehmen schnell zu einer existenziellen Gefahr werden. Das zeigt nicht nur die prekäre Lage des Gasversorgers Uniper.

Fakt ist: Vor allem die deutsche Autoindustrie hat in China ein gigantisches Abhängigkeitsproblem, sowohl was den Absatz- als auch den Beschaffungsmarkt betrifft. Einen Vorgeschmack darauf gab es im Oktober 2021: Damals drohte Autobauern und Zulieferern das Aluminium auszugehen, weil Magnesiumimporte aus China ausblieben.

Für die Herstellung von Aluminium ist Magnesium erforderlich. Doch 90 Prozent der Magnesiumimporte in Deutschland stammen aus China – und das, obwohl der Rohstoff in großen Mengen auch in anderen Ländern vorkommt, beispielsweise in Kanada. Bestellt wurde das Magnesium aber aus China, weil es billiger ist.

Hersteller machen sich erpressbar

Doch der Mangel an auch nur einem Rohstoff für die Batteriezellproduktion kann schnell den gesamten Hochlauf der Elektromobilität gefährden. Die westlichen Hersteller werden erpressbar. Chinesische Hersteller könnten künftig bei der Belieferung bevorzugt werden.

Autobauer müssen darum ihre Bezugsquellen diversifizieren. Die Entscheidung von VW, tiefer in die Lieferkette einzusteigen, ist darum längst überfällig. Nur so kann der Autobauer sich Rohstoffquellen erschließen, die auch dann verlässlich bleiben, wenn internationale Konflikte aufflammen. Und er kann leichter nachvollziehen, unter welchen Umständen Rohstoffe gewonnen werden.

Außerdem stellt der Autobauer sicher, dass seine Elektroautos in den USA weiterhin in den Genuss von Steuervergünstigungen kommen. Die Biden-Regierung setzt dafür voraus, dass mindestens 40 Prozent der Rohstoffe für die Batterieproduktion entweder aus den USA oder aus einem Staat kommen, mit dem die USA ein Freihandelsabkommen abgeschlossen haben. Das ist im Falle von Kanada gegeben.

Es ist daher zu erwarten, dass viele Autobauer und andere Unternehmen Volkswagens Beispiel folgen werden.

