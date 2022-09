Kommentar Von einer Krise in die nächste: Was die Chaos-Koalition noch retten kann

Ob öffentlicher Streit oder unklare Finanzierungen – die Koalition wirkt überfordert. Macht sie so weiter, stürzt sie das Land in eine Vertrauens- und Wirtschaftskrise.

Eigentlich wollte die Ampel-Regierung vertrauensvoll zusammenarbeiten. Nun verrennt sie sich im Chaos. (Foto: IMAGO/Fotostand) Christian Lindner (FDP), Robert Habeck (Grüne), Olaf Scholz (SPD)

Ja, sind wir denn hier im Fußballstadion!“, schrie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck neulich im Bundestag. Der Wutausbruch folgte auf eine ebenso knappe wie klare Forderung der Opposition: „Die Gasumlage muss weg!“ Allerdings führt sich derzeit nicht die CDU auf, als wäre sie auf dem Fußballplatz, sondern die Ampelkoalition selbst.

Während Bürger und Unternehmen wegen des Energieschocks um ihre Existenz kämpfen, grölt aus jeder Kurve ein anderer Ampelpolitiker, was jetzt zu tun oder zu lassen wäre. Ob der Murks bei der Gasumlage, die offene Finanzierung des Gaspreisdeckels oder das Gezänk um die Entlastungspakete: Die Ampel gibt derzeit ein Musterbeispiel einer Chaoskoalition ab. Macht sie so weiter, stürzt die Regierung in eine Vertrauens- und das Land immer tiefer in die Wirtschaftskrise.

Dabei wollte die Ampel alles anders machen. Statt zu streiten, wollte sie vertrauensvoll zusammenarbeiten. Statt einer Ad-hoc-Politik wollte sie einem Drehbuch folgen.