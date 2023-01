Kommentar Voodoo statt Wissenschaft: Die Corona-Testpflicht für Chinesen ist falsch

Coronatest in China

An Flughäfen gegen dieses Virus anzutesten ist im Jahr 2023 lächerlich.

Die überlasteten Krankenhäuser in China schrecken die Europäer auf. Kann das Coronavirus wieder den Tod über Europa bringen? Virologinnen wie jene der europäischen Seuchenschutzbehörde haben darauf eine recht eindeutige Antwort: Nein.

Zumindest im Moment gibt es in China keine Variante, die einem geimpften Europäer mehr Angst machen müsste als jene Varianten, die hier heimisch geworden sind.

Um es genauer zu sagen: Es sind die gleichen Varianten – das gleiche Virus wie das, mit dem die Welt außerhalb Chinas längst lebt.

Das sagen nicht nur die chinesischen Behörden. Es ist auch virologisch plausibel, und es gibt keine Hinweise darauf, dass es anders wäre. Und selbst wenn neue Varianten auftauchen, sind sie wahrscheinlich für Europäer nicht gefährlicher als die existierenden. So die Einschätzung der Fachleute.

Wenn das Coronavirus von einem Chinesen übertragen wird, macht es nicht mehr krank, als wenn es von einem Europäer kommt. An Flughäfen gegen dieses Virus anzutesten ist im Jahr 2023 lächerlich.

Ungeimpfte in China sollten angesichts der massiven Infektionswelle so vorsichtig sein wie möglich. In Europa kann man angesichts ein paar Hundert zusätzlich zu erwartender Infektionseintragungen entspannt bleiben.

Dass so schnell aus irrationalen Ängsten und gegen den Rat der Wissenschaft Politik gemacht wird, ist verstörend. Es hätte eine Lehre aus der Coronapandemie sein müssen, dass Politik aus einem Bauchgefühl heraus gefährlich sein kann.

Scheinmaßnahmen und unnötiger Ärger

Politiker hätten lernen können, zwischen seriösen Forschern und aufmerksamkeitssüchtigen Wichtigtuern zu unterscheiden. Sie hätten anfangen können, langfristiger zu denken und nicht nur auf die nächste Umfrage zu schauen. Manche Coronawelle wäre dadurch flacher gewesen.

Stattdessen steht die Politik noch immer hilflos vor dieser eigentlich überschaubaren Komplexität. Die Sorge vor einer Verunsicherung der Wählerinnen und Wähler führt zu einer Scheinmaßnahme gegen das Virus.

In China breitet sich das Corona-Virus derzeit praktisch unkontrolliert aus. Für Ungeimpfte bedeutet das eine große Gefahr. Der Effekt auf Europa ist marginal. (Foto: ROPI) Einkaufsstraße in Xian

Gleichzeitig sind die Krankenhäuser wegen anderer Atemwegsinfektionen voll. Ärztinnen und Pfleger geben erschöpft auf. Apotheken können Standardmedikamente nicht mehr liefern. Dazu eine europäische Antwort zu finden und konzertiert vorzugehen, würde sich mehr lohnen.

Die neue Testpflicht ist ein Manöver, um von Tatenlosigkeit in anderen Bereichen abzulenken. Angestoßen wurde das Thema von Rechtspopulisten in Italien, nachgeahmt wird es nun von Regierungen in ganz Europa.

Der Schaden ist noch nicht besonders groß. Dass Chinesen bald einen Test vorlegen müssen, bevor sie ein Flugzeug nach Europa besteigen, werden sie verkraften. Hoffentlich bleibt es dabei, und die Regeln werden nicht weiter verschärft.

Die chinesische Regierung – die im Umgang mit Corona irrationaler ist als alle anderen – fühlt sich bereits provoziert. Es gäbe genug andere Punkte, bei denen es sich lohnt, mit China zu streiten. Eine wirkungslose Teststrategie braucht es dazu nicht.

