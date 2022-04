Kommentar Vorsicht, Gehaltsblase: Löhne werden zur Wachstumsbremse für Deutschlands Wirtschaft

Manager in der Gehaltsblase

Gehaltsverhandlungen führen, das ist inzwischen eine angenehme Sache. Nach zwei Jahren Krise ist bei Beschäftigten die Wunschliste deutlich länger geworden. Und die meisten Forderungen aus Jahres- und Bewerbungsgesprächen dürften erfüllt werden. Schließlich herrscht Fachkräftemangel.

Fünf Prozent mehr Gehaltsbudget planen Deutschlands Unternehmen in diesem Jahr im Schnitt ein. Kaum eine Branche, die nicht profitiert. Für Arbeitnehmer ist das ohne Zweifel eine gute Nachricht.

Für Unternehmen ist es eine Hiobsbotschaft: Neben Rohstoffen, Energie und Transport wird auch Personal immer teurer. So war zum Beispiel ein IT-Systemarchitekt vor Corona knapp 20.000 Euro im Jahr günstiger als heute. Allein mit Fleißsternchen und Inflation lässt sich das nicht erklären.

Unter spezialisierten Fachkräften ist längst eine Gehaltsblase entstanden. Bis zu einem Viertel mehr verdienen IT-, Controlling-, oder Marketingtalente seit der Pandemie. Man muss kein Ökonom sein, um sich auszumalen, dass dieses Lohnplus bei Topkräften einen Dominoeffekt innerhalb von Belegschaften auslösen wird.

Für Unternehmen ist diese Entwicklung gefährlich. So steigt mit den Einkommen das Risiko, dass einzelne Angestellte ausfallen. Außerdem wird sich der ein oder andere Mittelständler in den nächsten Jahren fragen müssen, ob und wie viele gut bezahlte Expertinnen und Experten er sich überhaupt noch leisten kann oder will. Das bremst Innovation.

Immer wichtiger: Alternativen zum Gehaltsplus

Für Deutschlands Wirtschaft wird der Überbietungswettbewerb bei den Gehältern damit zur Gefahr für das eigene Geschäftsmodell. Durch steigende Löhne werden Güter und Dienstleistungen „made in Germany“ noch teurer. Die Folge: Die Nachfrage sinkt. Wertschöpfung wird vernichtet. Als Exportnation schmerzt das doppelt.

Richtig ist: Viele Arbeitnehmer haben hart in der Krise gearbeitet. Mehr Geld ist immer dort gerechtfertigt, wo die Belastung groß und die Leistung umso größer war. Unternehmen sind jedoch gut beraten, in Zeiten hoher Inflation kreative Alternativen zum regulären und dauerhaften Gehaltsplus zu suchen – wie Einmalzahlungen, mehr Urlaub oder noch flexiblere Arbeitszeiten.

Neben der Europäischen Zentralbank, die auf die Inflation reagieren muss, stehen auch die Gewerkschaften in der Verantwortung, die Löhne nicht zu schnell zu stark ansteigen zu lassen.

Im Herbst steht mit der Metall- und Elektroindustrie eine der größten Tarifrunden des Jahres an. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hatte am Wochenende angekündigt, dass ihm Einmalzahlungen angesichts der hohen Inflation jedoch zu wenig seien.

Man müsse schauen, dass die Beschäftigten nicht an Kaufkraft verlieren. Die Blase wächst.

