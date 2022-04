Kommentar Waffen statt Windräder: Die Grünen kappen ihre pazifistischen Wurzeln

Die Partei kann auf einmal gar nicht laut genug für Waffenlieferungen werben. Grüne Politiker haben eine atemberaubende Kehrtwende hinter sich – und profitieren davon.

Die grünen Minister profitieren vom neuen Kurs. (Foto: dpa) Annalena Baerbock bei einem Ukraine-Besuch

Die Grünen sind nicht mehr wiederzuerkennen. Der frühere Außenminister Joschka Fischer musste sich 1999 noch wegen des Kosovo-Einsatzes der Bundeswehr als Kriegstreiber beschimpfen lassen. Mehr als zwanzig Jahre später herrscht wieder Krieg in Europa, die Grünen sind erneut im Außenministerium, doch hörbaren Streit in der Partei über den richtigen Kurs gibt es keinen. Im Gegenteil. Die Grünen geben sich als Tempomacher der Ukrainepolitik in der Bundesregierung.

Sie haben sich in atemberaubender Geschwindigkeit von alten Überzeugungen verabschiedet. Waffen in Kriegsgebiete – das war bis vor wenigen Wochen noch eine im Wahlprogramm verbriefte rote Linie. Nun ist die Partei dafür die treibende Kraft in der Ampelkoalition.

