Kommentar Waffenexporte und Atomkraft: Die Grünen befreien sich aus ihrem ideologischen Korsett

Die Grünen sind bereit, zwei der drei verbliebenen Atommeiler bis Frühjahr laufen zu lassen. Jetzt muss sich die FDP bewegen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Grünen-Parteichef Omid Nouripour beobachten beim Bundesparteitag eine Abstimmung. Beim Thema Atomkraft folgten die Delegierten der Führungsspitze. (Foto: dpa) Bundesparteitag der Grünen

Bonn Gestärkt von einem guten Ergebnis bei der Landtagswahl in Niedersachsen in der vergangenen Woche haben die Grünen auf ihrem dreitägigen Parteitag in Bonn ihre Lust am Regieren zelebriert. An Selbstbewusstsein mangelt es ihnen nicht, trotz leicht fallender Umfragewerte. Sie sehen sich zurecht in der Regierung, und anders als manchen politischen Gegner halten sie selbst sich nicht für „politisch kleinkariert“, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagt. Die Grünen zeigen im Gegenteil: Sie können Kompromisse eingehen.

Tatsächlich hat der Bundesparteitag der Grünen gezeigt, wie sehr sie um die richtige Balance zwischen Verantwortung und früheren Glaubenssätzen ringen - ein Dauer-Dilemma. Schließlich hatten sich die Grünen nach 16 langen Oppositionsjahren vieles anders vorgestellt nach der Regierungsübernahme vor zehn Monaten. Doch seit Beginn des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar haben die Grünen viele Prinzipien über Bord geworfen.