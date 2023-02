Waffenlieferungen stehen einer diplomatischen Lösung des Konflikts nicht im Weg. Vielmehr sind sie die Voraussetzung für Verhandlungen der Kriegsparteien.

Keine Waffen zu liefern ist auch keine Lösung – und mit mehr Unterstützung können Ukrainer Territorium zurückerobern. Demonstranten gegen Waffenlieferung

Er würde nur Wochen, vielleicht einige Monate dauern, hieß es vor diesem Krieg, der sich jetzt zum ersten Mal jährt. So aussichtslos schien die Lage der Ukraine angesichts einer militärischen Übermacht Russlands. Und man mag nicht ausmalen, in welcher Lage Europa sich jetzt befände, wäre es tatsächlich so gekommen.

Von starken Diktaturen und schwachen Demokratien wäre allerorten auf dem Globus die Rede. Mindestens Moldawien, wahrscheinlich aber auch die baltischen Staaten oder gar Polen, müssten sich besorgt fragen, wo denn der imperialistische und revisionistische Ehrgeiz des Kriegsherrn im Kreml enden mag.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen