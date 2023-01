Kommentar Warum das Konjunktur-Drama keine Realität geworden ist

Wer auf der Suche nach ausweislich guten Nachrichten ist, sollte die Internetseite des Statistischen Bundesamts meiden. Wer dort nach dem Begriff „gut“ sucht, bekommt genau null Treffer. Das verwundert nicht: Die Wiesbadener Statistiker sind seither für ihren nüchternen Pragmatismus bekannt.

Umso hellhöriger mussten die Zuhörerinnen und Zuhörer am vergangenen Freitag werden, als das Statistikamt bekanntgab, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt 2022 um 1,9 Prozent gewachsen ist. Gleich mehrfach sprachen jene nüchternen Pragmatiker davon, dass sich die deutsche Wirtschaft damit in der Krise „gut behauptet“ habe.

Von Untergangsfantasien ist nicht mehr viel übrig. Denn auch die Vorzeichen für das kommende Jahr bessern sich langsam, aber stetig.

Zugegeben, ein Wachstum von 1,9 Prozent hätte in normalen Zeiten alles, nur nicht das Prädikat „gut“ verdient: Der Staat hat mehrfach helfend eingegriffen, gut die Hälfte des Wachstums wurde nur aus dem Corona-Jahr 2021 nachgeholt und Wachstum ist nicht gleich Wohlstand, denn dort sind die Verluste beträchtlicher. Doch in Zeiten wie diesen, in denen manche schon einen Wirtschaftseinbruch um mehrere Prozentpunkte fürchteten, ist „gut“ vollkommen angebracht.

Nun darf trefflich die Frage gestellt werden, warum einige Prognostiker in ihren Ausblicken so weit danebengelegen haben. Wieder einmal fällt auf, dass ausgerechnet Unternehmer, Lobbyverbände und Gewerkschaften die konjunkturelle Situation oft schlechter als unabhängige Stellen eingeschätzt haben. Wie heißt es doch: „Die Klage ist der Gruß des Kaufmanns.“

Es gibt Ausnahmen. Bei einigen Verbänden gibt es gute Prognostiker. Aber es fällt doch auf, wie weit andere danebengegriffen haben. Und es kommt ganz automatisch die Frage auf, ob das Zufall ist. Oder ob diejenigen nicht ein Interesse daran haben, die eigene Situation möglichst dramatisch zu formulieren, um möglichst viel für sich selbst herauszuholen.

Produktionsstopps in der Industrie sind ein notwendiges Übel

Natürlich ist ein Teil der Klage trotzdem berechtigt. Gerade die energieintensive Industrie in Deutschland hat es derzeit nicht leicht. Die Produktionsstopps infolge der hohen Energiepreise sind schmerzhaft, aber noch nicht dramatisch, sondern ein notwendiges Übel. Wenn Energie im großen Stil gespart werden muss, kann es ohne Produktionsstopps nicht gehen.

Ein Drama wäre das nur dann, wenn durch die Produktionsstopps Lieferketten in Deutschland zusammenbrechen würden. Das ist aber nicht der Fall. Offensichtlich haben die betroffenen Käufer Ersatz im Ausland gefunden.

Letztlich ist die Frage, ob die Strategie des Klagens so zielführend ist. Attraktiv macht man sich so bei potenziellen neuen Geschäftspartnern, die gerade durch die Abkehr von Russland und China gesucht werden, jedenfalls nicht.

